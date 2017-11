Девушка недели: Наташа Сараева

Главный минус моей работы — это человеческий фактор, не все готовы выкладываться ради качественного результата.

Любимый город — совершенно точно Москва. А любимое место в Москве - дом. Это мое место силы, а для встречи с друзьями есть Патриаршие пруды, Камергерский или Красный Октябрь, где находится наш офис и базируется большая часть проектов (GIPSY, ICON, RED, БЕССОННИЦА/SHAKTI TERRACE и пр.))

Я мечтаю отвезти маму к океану, но по ряду причин это пока невозможно.

Идеальный отдых для меня — это отдых с семьей и близкими людьми. Пока только старшей сестре удается собирать всех за одним столом, надеюсь, я тоже когда-нибудь так смогу.

В кино бываю редко, но, если удается, то смотрю по 2-3 фильма подряд. В основном отдаю предпочтение сериалам. Под впечатлением от Молодого папы и Записок служанки. Сейчас по рекомендации коллеги пересматриваю Твин Пикс.

Play-list of the moment Solomun до Jamiroquai и The Doors, иногда даже Frank Sinatra. Из росийских Луна, Feduk, MiyaGi & Эндшпиль.

В моей косметичке всегда лежат любимый аромат, бальзам для губ и румяна.