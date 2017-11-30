За чашкой эспрессо на веранде ресторана «Летний Сад» новая героиня рубрики «Девушка недели» — Наташа Сараева из холдинга Sagrado — рассказала ELLE как соблюдать баланс во всем: сочетать офисный дресс-код и актуальные тренды; масс-маркет и именитые бренды; работу в крупной компании и роль заботливой мамы.

Мой стиль зависит от того куда и когда я иду. Поскольку много времени я провожу на работе, стараюсь сочетать рабочую классику с текущими трендами. Рубашки, брюки и, конечно, очень актуальные в этом сезоне костюмы. Спокойно комбинирую что-то из масс-маркета с известными брендами, могу замиксовать костюм мужа со свитшотами, водолазками, кедами и тренчем.

Моя модная икона — муза многих дизайнеров — Бьянка Джагер. Люблю ее за неповторимый стиль в одежде и умение носить мужские костюмы - даже на собственную свадебную церемонию вместо традиционного платья она надела белый смокинг с глубоким декольте на голое тело. Сейчас ей 71, она занимается благотворительностью, потрясающе выглядит и с достоинством несет свой возраст.

Универсальная вещь для любого случая — кроссовки. Они актуальны всегда, удобны и сочетаются практически с любыми вещами. Как мама четырехлетней дочери я давно оценила этот вид обуви.

Совершенно не представляю свой гардероб без жакета oversize и джинсов.