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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    30 ноября 2017

    Девушка недели: Наташа Сараева

    В объективе ELLE — директор по рекламе и PR холдинга Sagrado

    За чашкой эспрессо на веранде ресторана «Летний Сад» новая героиня рубрики «Девушка недели» Наташа Сараева из холдинга Sagradoрассказала ELLE как соблюдать баланс во всем: сочетать офисный дресс-код и актуальные тренды; масс-маркет и именитые бренды; работу в крупной компании и роль заботливой мамы.

    Девушка недели: Наташа Сараева фото [3]

    Худи, Pinko; брюки, H&M; туфли, Jimmy Choo; бейсболка, Subterranei

    ФОТОДмитрий КараваевСТИЛЬЕкатерина Кассина

    Мой стиль зависит от того куда и когда я иду. Поскольку много времени я провожу на работе, стараюсь сочетать рабочую классику с текущими трендами. Рубашки, брюки и, конечно, очень актуальные в этом сезоне костюмы. Спокойно комбинирую что-то из масс-маркета с известными брендами, могу замиксовать костюм мужа со свитшотами, водолазками, кедами и тренчем.


    Моя модная икона муза многих дизайнеровБьянка Джагер. Люблю ее за неповторимый стиль в одежде и умение носить мужские костюмы - даже на собственную свадебную церемонию вместо традиционного платья она надела белый смокинг с глубоким декольте на голое тело. Сейчас ей 71, она занимается благотворительностью, потрясающе выглядит и с достоинством несет свой возраст.


    Универсальная вещь для любого случая кроссовки. Они актуальны всегда, удобны и сочетаются практически с любыми вещами. Как мама четырехлетней дочери я давно оценила этот вид обуви.


    Совершенно не представляю свой гардероб без жакета oversize и джинсов.


    Девушка недели: Наташа Сараева фото [1]

    Пальто, жакет, все — Sandro; рубашка, Gerard Darel; брюки, Patrizia Pepe

    ФОТОДмитрий КараваевСТИЛЬЕкатерина Кассина

    У меня нет каких-то конкретных табу в одежде. Я за разнообразие, но предпочитаю не носить то, что сковывает движения для меня важен комфорт.


    Wish-list на ближайший месяц: свитшот Balenciaga (всегда удобно, можно носить по настроению с чем-то интересным или просто с джинсами) и Apple AirPods; мобильный видеопроектор для дочери Софи с возможностью коротать время в долгих перелетах. Он специально адаптирован для сохранения здоровья глаз; iphone X для мужа.


    Моя карьерная мечта найти баланс между рабочим и личным временем


    В моей работе мне больше всего нравится то, что команда Sagrado, с которой я имею честь работать, никогда не стоит на месте и ставит передо мной новые и очень разноплановые проекты в разных уголках страны и мира. Сейчас, например, делаем во Вьетнаме на острове Фукуок новогодний музыкальный фестиваль EPIZODE (www.epizode.com). Так что в январе планируем танцевать под свежие треки от мировых звёзд электронной сцены и наслаждаться самыми красивыми закатами.


    Девушка недели: Наташа Сараева фото [2]

    Жакет, брюки, все — Pinko; худи, Sandro; туфли, Jimmy Choo

    ФОТОДмитрий КараваевСТИЛЬЕкатерина Кассина

    Главный минус моей работы это человеческий фактор, не все готовы выкладываться ради качественного результата.


    Любимый город совершенно точно Москва. А любимое место в Москве - дом. Это мое место силы, а для встречи с друзьями есть Патриаршие пруды, Камергерский или Красный Октябрь, где находится наш офис и базируется большая часть проектов (GIPSY, ICON, RED, БЕССОННИЦА/SHAKTI TERRACE и пр.))


    Я мечтаю отвезти маму к океану, но по ряду причин это пока невозможно.


    Идеальный отдых для меня это отдых с семьей и близкими людьми. Пока только старшей сестре удается собирать всех за одним столом, надеюсь, я тоже когда-нибудь так смогу.


    В кино бываю редко, но, если удается, то смотрю по 2-3 фильма подряд. В основном отдаю предпочтение сериалам. Под впечатлением от Молодого папы и Записок служанки. Сейчас по рекомендации коллеги пересматриваю Твин Пикс.


    Play-list of the moment Solomun до Jamiroquai и The Doors, иногда даже Frank Sinatra. Из росийских Луна, Feduk, MiyaGi & Эндшпиль.


    В моей косметичке всегда лежат любимый аромат, бальзам для губ и румяна.


    Фотограф — Дмитрий Караваев

    Стиль — Екатерина Кассина

    Продюсер — Ирина Матвеева

    Волосы — Паша Черниенко (@pavelchernienko)

    Макияж — Сабина Рзаева (@hey_sabishh)

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