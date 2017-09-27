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    27 сентября 2017

    Детка в клетку: Джиджи Хадид на презентации Gigi x Tommy

    22-летняя модель появилась на фотоколле в одежде из новой коллекции

    Джиджи Хадид посетила мероприятие Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда. 22-летняя модель позировала фотографам в одежде из осенней коллекции марки: Джиджи надела широкие брюки в шотландскую клетку и укороченную водолазку с рукавами в полоску, обнажающую ее плоский живот.

    Фотоколл и презентация новой коллаборации Gigi x Tommy прошли в Барселоне. В третьей по счету совместной коллекции модели и дизайнера воспета эстетика рок-н-ролла 70-х и гранжа 90-х годов. Показ впервые прошел в Лондоне 19 сентября в формате «see now, buy now», а это означает, что новая коллекция появилась в продаже сразу после шоу.

    Джиджи Хадид на презентации коллаборации Gigi x TommyСТИЛЬДжиджи Хадид
    Джиджи Хадид на презентации коллаборации Gigi x TommyСТИЛЬДжиджи Хадид
    Джиджи Хадид на презентации коллаборации Gigi x TommyСТИЛЬДжиджи Хадид
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