Детка в клетку: Джиджи Хадид на презентации Gigi x Tommy

Джиджи Хадид посетила мероприятие Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда. 22-летняя модель позировала фотографам в одежде из осенней коллекции марки: Джиджи надела широкие брюки в шотландскую клетку и укороченную водолазку с рукавами в полоску, обнажающую ее плоский живот.

Фотоколл и презентация новой коллаборации Gigi x Tommy прошли в Барселоне. В третьей по счету совместной коллекции модели и дизайнера воспета эстетика рок-н-ролла 70-х и гранжа 90-х годов. Показ впервые прошел в Лондоне 19 сентября в формате «see now, buy now», а это означает, что новая коллекция появилась в продаже сразу после шоу.