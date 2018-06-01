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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    01 июня 2018

    Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс на BAM Gala

    Бывшие возлюбленные встретились на мероприятии в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке прошла церемония BAM Gala. Гостями мероприятия стали Дженнифер Лоуренс и ее бывший возлюбленный, режиссер Даррен Аронофски. Паре действительно удалось сохранить дружеские отношения: на вечере они непринужденно общались и согласились вместе позировать фотографам.

    Во время официальной части 27-летняя актриса со сцены вручила Даррену награду и отметила его творчество. «Я очень счастлива, что нахожусь здесь сегодня вечером. Хочу выразить благодарность моему очень хорошему другу, Даррену Аронофски», — сказала Джен.

    Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски на BAM Gala (фото 1)

    На мероприятии Лоуренс появилась в белом атласном комплекте из коллекции бренда Olivier Theyskens. Образ она дополнила эффектным макияжем с акцентом на глаза.

    Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски на BAM Gala (фото 3.1)
    Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски на BAM Gala (фото 3.2)

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