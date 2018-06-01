Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс на BAM Gala

В Нью-Йорке прошла церемония BAM Gala. Гостями мероприятия стали Дженнифер Лоуренс и ее бывший возлюбленный, режиссер Даррен Аронофски. Паре действительно удалось сохранить дружеские отношения: на вечере они непринужденно общались и согласились вместе позировать фотографам.

Во время официальной части 27-летняя актриса со сцены вручила Даррену награду и отметила его творчество. «Я очень счастлива, что нахожусь здесь сегодня вечером. Хочу выразить благодарность моему очень хорошему другу, Даррену Аронофски», — сказала Джен.