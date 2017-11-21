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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    21 ноября 2017

    Цвет ночи: Кэтрин Зета-Джонс в платье Temperley London

    48-летняя актриса оказалась в центре внимания на мероприятии в Лондоне

    Кэтрин Зета-Джонс стала ведущей церемонии Walpole British Luxury Awards, которая прошлым вечером, 20 ноября, прошла в Лондоне, в отеле Dorchester. Актриса для мероприятия выбрала элегантный вечерний наряд британской марки Temperley London, черное платье в пол с V-образным вырезом, украшенное стеклярусом. Зета-Джонс также дополнила образ сверкающими крупными серьгами и массивным кольцом.

    Для выхода в свет 48-летняя знаменитость сделала яркий вечерний макияж: глаза она подчеркнула ярким смоки, заменив классический вариант серых теней на более яркий, серебряные. Зета-Джонс эффектный образ подчеркнула с помощью сложной прически: волосы актриса предварительно накрутила, а затем зачесала назад и собрала на затылке, высвободив несколько вьющихся прядей у лица.

    Цвет ночи: Кэтрин Зета-Джонс в платье Temperley London (фото 2)
    Цвет ночи: Кэтрин Зета-Джонс в платье Temperley London (фото 3)

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