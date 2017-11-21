Цвет ночи: Кэтрин Зета-Джонс в платье Temperley London

Кэтрин Зета-Джонс стала ведущей церемонии Walpole British Luxury Awards, которая прошлым вечером, 20 ноября, прошла в Лондоне, в отеле Dorchester. Актриса для мероприятия выбрала элегантный вечерний наряд британской марки Temperley London, черное платье в пол с V-образным вырезом, украшенное стеклярусом. Зета-Джонс также дополнила образ сверкающими крупными серьгами и массивным кольцом.

Для выхода в свет 48-летняя знаменитость сделала яркий вечерний макияж: глаза она подчеркнула ярким смоки, заменив классический вариант серых теней на более яркий, серебряные. Зета-Джонс эффектный образ подчеркнула с помощью сложной прически: волосы актриса предварительно накрутила, а затем зачесала назад и собрала на затылке, высвободив несколько вьющихся прядей у лица.