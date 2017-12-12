9 одинаковых образов Кейт Миддлтон и Меган Маркл: почувствуйте разницу 

Будучи девушкой умной, бойкой и добивающейся своих целей, американская актриса Меган Маркл, которая вот-вот породнится с монаршими особами Великобритании и станет новой «королевой сердец», постигает премудрости этикета и учится обходиться в повседневной жизни без мини, декольте и красного лака. Своей путеводной звездой она выбрала Кейт Миддлтон: невеста принца Гарри беззастенчиво повторяет за ней самые удачные образы. Правда, некоторые совпадения случились с обратной последовательностью — в некоторых случаях именно Кейт выбирала наряд первой. Словом, Кейт и Меган являются настоящими кармическими сестрами в вопросах моды. Вот только адаптируют они одни и те же образы по-разному.

1. Как носить маленькое черное платье? И Кейт, и Меган знают в этом толк. На наш взгляд, образ Миддлтон получился немного более выверенным за счет акцента на талию (Кейт славится своей стройностью) и элегантным аксессуаром в виде броши на поясе.

2. Сложный сине-бирюзовый цвет был выбран любимыми женщинами Гарри и Уильяма в 2014 году —выглядеть убийственно элегантно удалось обеим.

3. Цветочный принт одной масти —редкое совпадение, но и здесь Меган и Кейт проявили единодушие в разное время и в разных местах.

4. Ковбойский стиль у обеих женщин британских принцев исполнен в одном стиле: белый верх, классические джинсы-клеш и ремень. Кейт одевалась так в 2011 году, Меган — в 2015-ом.

5. Любовь к глубокому синему цвету у обеих принцесс в крови. Кейт даже в платьях с подчеркнутой талией и юбкой выше колен выглядит и элегантно, и целомудренно, а Меган в женственной драпировке создает впечатление секс-символа в деле.

6. Это кружевное платье Кейт надела в феврале 2015 года, а Меган — в 2012. Разница налицо: Миддлтон выбирает безопасную длину, а Маркл предпочитает мини.

7. Эти огненно-красные наряды лаконичного кроя и Кейт, и Меган надели в 2016 году с разницей в пару месяцев. Наряд Кейт по традиции признан более элегантным, а Меган — сексуальным.

8. Белое + принт = нескучная классика. Кейт когда-то появилась в этом образе в 2005 году, а Меган повторила его, заменив жакет на рубашку, в 2016-ом.