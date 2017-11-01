8 остромодных приемов принцессы Дианы, о которых вы еще не знали

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Олицетворение всего британского, принцесса Диана остается вдохновением для дизайнеров спустя 20 лет со дня гибели. Рассказываем, как ей удавалось выстроить свой стиль за счет деталей
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