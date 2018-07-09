В гостях у сказки: новая коллекция Van Cleef & Arpels

Фантасмагоричные герои сказок братьев Гримм ­оживают не только в богатом детском воображении, но и в ­украшениях из бриллиантов и сапфиров коллекции ­высокого ювелирного искусства дома Van Cleef & Arpels