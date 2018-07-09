09 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль
В гостях у сказки: новая коллекция Van Cleef & Arpels
Фантасмагоричные герои сказок братьев Гримм оживают не только в богатом детском воображении, но и в украшениях из бриллиантов и сапфиров коллекции высокого ювелирного искусства дома Van Cleef & Arpels
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