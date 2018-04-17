Личный опыт блогеры — об уходе за волосами с Nioxin
Тревел-гид 2018 главные направления года
Главные события в Москве с 16 по 22 апреля
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    17 апреля 2018

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом

    Самые стильные аксессуары сезона

    Жемчуг чаще всего ассоциируется с консервативностью, более того, многие ошибочно считают, что перламутровые бусины делают свою обладательницу старше минимум на 10 лет. Однако в новом сезоне дизайнеры переосмыслили вечную классику: теперь серьги и браслеты одинаково уместно смотрятся и в минималистичном тотал-луке, и в богемном образе. При этом актуальны совершенно разные вариации: кольца с дорожкой из аккуратного и ровного жемчуга, моносерьги с большими асимметричными жемчужинами, серьги-цепочки с разноцветными перламутровыми бусинами и, конечно, сочетание с металлом.

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 0.1)

    Sonia Rykiel Spring 2018

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 0.2)

    Sonia Rykiel Spring 2018

    Sonia Rykiel предлагает носить жемчуг в сочетании с нежными и женственными платьями, воспевая феминность. Mulberry дополняет жемчужными аксессуарами и без того сложные цветные наряды в противовес вездесущему минимализму. Ну а звезды streetstyle-хроники аккуратно расставляют перламутровые акценты в многослойных образах. ELLE собрал актуальные модели аксессуаров, которые идеально дополнят весенний образ.

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 0.1)

    Моносерьга Anissa Kermiche (Net-a-porter)

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 0.2)

    Моносерьга Anissa Kermiche (Net-a-porter)

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 1)

    Золотой браслет с жемчужиной QARI QRIS, Modbrand Concept Store

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 2.1)

    Серьги Natasha Schweitzer (Net-a-porter)

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 2.2)

    Серьги Natasha Schweitzer (Net-a-porter)

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 3)

    Кольцо Sonia Rykiel

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 4.1)

    Браслет Chloé

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 4.2)

    Моносерьга Chloé

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 5)

    Серьги Marni

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 6.1)

    Набор Pearl Set, O-Sh

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 6.2)

    Кольца из коллекции Renewed Pearls, O-Sh

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 7)

    Серьги Miu Miu

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 8.1)

    Серьги Lizzie Fortunato

    Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом (фото 8.2)

    Серьги Lizzie Fortunato

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз