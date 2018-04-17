Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом

Жемчуг чаще всего ассоциируется с консервативностью, более того, многие ошибочно считают, что перламутровые бусины делают свою обладательницу старше минимум на 10 лет. Однако в новом сезоне дизайнеры переосмыслили вечную классику: теперь серьги и браслеты одинаково уместно смотрятся и в минималистичном тотал-луке, и в богемном образе. При этом актуальны совершенно разные вариации: кольца с дорожкой из аккуратного и ровного жемчуга, моносерьги с большими асимметричными жемчужинами, серьги-цепочки с разноцветными перламутровыми бусинами и, конечно, сочетание с металлом.