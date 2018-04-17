Сияние перламутра: актуальные украшения с жемчугом

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Самые стильные аксессуары сезона
Жемчуг чаще всего ассоциируется с консервативностью, более того, многие ошибочно считают, что перламутровые бусины делают свою обладательницу старше минимум на 10 лет. Однако в новом сезоне дизайнеры переосмыслили вечную классику: теперь серьги и браслеты одинаково уместно смотрятся и в минималистичном тотал-луке, и в богемном образе. При этом актуальны совершенно разные вариации: кольца с дорожкой из аккуратного и ровного жемчуга, моносерьги с большими асимметричными жемчужинами, серьги-цепочки с разноцветными перламутровыми бусинами и, конечно, сочетание с металлом.
Sonia Rykiel Spring 2018
Sonia Rykiel Spring 2018
Sonia Rykiel предлагает носить жемчуг в сочетании с нежными и женственными платьями, воспевая феминность. Mulberry дополняет жемчужными аксессуарами и без того сложные цветные наряды в противовес вездесущему минимализму. Ну а звезды streetstyle-хроники аккуратно расставляют перламутровые акценты в многослойных образах. ELLE собрал актуальные модели аксессуаров, которые идеально дополнят весенний образ.
Моносерьга Anissa Kermiche (Net-a-porter)
Моносерьга Anissa Kermiche (Net-a-porter)
Золотой браслет с жемчужиной QARI QRIS, Modbrand Concept Store
Серьги Natasha Schweitzer (Net-a-porter)
Серьги Natasha Schweitzer (Net-a-porter)
Кольцо Sonia Rykiel
Браслет Chloé
Моносерьга Chloé
Серьги Marni
Набор Pearl Set, O-Sh
Кольца из коллекции Renewed Pearls, O-Sh
Серьги Miu Miu
Серьги Lizzie Fortunato
Серьги Lizzie Fortunato