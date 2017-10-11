Тренд сезона: вечерние платья в желтой гамме

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Пряный шафран, душистый карри, ароматная куркума – список самых актуальных оттенков этой осени звучит не по-модному аппетитно
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