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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    19 июля 2018

    Любимая сумка всех модных девушек. 10 доказательств

    Почти двадцать лет спустя легендарная Saddle bag Dior, изобретение Джона Гальяно конца девяностых, возвращается на аванс сцену fashion-индустрии в новом «прочтении» Марии-Грации Кьюри. Знаменитые it girls держат руку на пульсе! Точнее — на сумке-вьюке. Встречайте один из самых востребованных аксессуаров сезона

    Полную версию читайте по ссылке...

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