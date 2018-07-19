19 июля 2018
Любимая сумка всех модных девушек. 10 доказательств
Почти двадцать лет спустя легендарная Saddle bag Dior, изобретение Джона Гальяно конца девяностых, возвращается на аванс сцену fashion-индустрии в новом «прочтении» Марии-Грации Кьюри. Знаменитые it girls держат руку на пульсе! Точнее — на сумке-вьюке. Встречайте один из самых востребованных аксессуаров сезона
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Elle
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