Любимая сумка всех модных девушек. 10 доказательств

Почти двадцать лет спустя легендарная Saddle bag Dior, изобретение Джона Гальяно конца девяностых, возвращается на аванс сцену fashion-индустрии в новом «прочтении» Марии-Грации Кьюри. Знаменитые it girls держат руку на пульсе! Точнее — на сумке-вьюке. Встречайте один из самых востребованных аксессуаров сезона