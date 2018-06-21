Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи

21 июня в универмаге «Цветной» стартует долгожданная распродажа. Это значит, что вещи из весенних и летних коллекций можно приобрести со скидкой до 30%. На сеил стоит отправляться как за качественными моделями для базового гардероба и яркими летними аксессуарами, так и за коктейльными нарядами для долгих летних вечеринок.