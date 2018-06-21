Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи

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McQ Alexander McQueen, Comme Des Garçons Noir, Rag & Bone, See By Chloé, Marc Jacobs, 3.1 PHILLIP LIМ и другие бренды со скидкой до 30%
21 июня в универмаге «Цветной» стартует долгожданная распродажа. Это значит, что вещи из весенних и летних коллекций можно приобрести со скидкой до 30%. На сеил стоит отправляться как за качественными моделями для базового гардероба и яркими летними аксессуарами, так и за коктейльными нарядами для долгих летних вечеринок.
Ботинки Dr. Martens
Ботинки Vic Matie
В оставшиеся до распродажи дни предлагаем вдохновиться съемкой, которую команда «Цветного» провела в одном из самых роскошных европейских отелей — Belmond Grand Hotel Europe. Стилисты интегрировали ироничную футболку Études и серебряные джинсы McQ Alexander McQueen в классические интерьеры с авангардными работами Кандинского и Малевича, а бунтарские ботинки Dr. Martens, помпезные кеды № 21 и минималистичные очки Balenciaga — в небесные тона «Мариинских» апартаментов, посвященных театру и музыке.
Платье Daria Bardeeva
Оправа Celine, сумка Sandro
Джинсы McQ Alexander McQueen
Футболка Études
Вот лишь некоторые бренды, вещи которых можно будет приобрести с значительной скидкой:
Comme Des Garçons Noir, Rag & Bone, See By Chloé, 3.1 PHILLIP LIM, Alexander Wang, AllSaints, Maje, Sandro, Tiger Of Sweden, ISSEY MIYAKE, Angel Chen, MINJUKIM, Chapurin и многие другие.
Кепка AZS Tokyo
Пиджак McQ Alexander McQueen
Блуза Marni
Рубашка, пиджак - все Tiger of Sweden
Кроссовки №21
Очки Balenciaga
Фотограф: Дмитрий Журавлев
Декоратор: Марина Бессонова
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