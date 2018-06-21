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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    21 июня 2018

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи

    McQ Alexander McQueen, Comme Des Garçons Noir, Rag & Bone, See By Chloé, Marc Jacobs, 3.1 PHILLIP LIМ и другие бренды со скидкой до 30%

    21 июня в универмаге «Цветной» стартует долгожданная распродажа. Это значит, что вещи из весенних и летних коллекций можно приобрести со скидкой до 30%. На сеил стоит отправляться как за качественными моделями для базового гардероба и яркими летними аксессуарами, так и за коктейльными нарядами для долгих летних вечеринок.

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 1.1)

    Ботинки Dr. Martens

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 1.2)

    Ботинки Vic Matie

    В оставшиеся до распродажи дни предлагаем вдохновиться съемкой, которую команда «Цветного» провела в одном из самых роскошных европейских отелей — Belmond Grand Hotel Europe. Стилисты интегрировали ироничную футболку Études и серебряные джинсы McQ Alexander McQueen в классические интерьеры с авангардными работами Кандинского и Малевича, а бунтарские ботинки Dr. Martens, помпезные кеды № 21 и минималистичные очки Balenciaga — в небесные тона «Мариинских» апартаментов, посвященных театру и музыке.

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 3.1)

    Платье Daria Bardeeva

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 3.2)

    Оправа Celine, сумка Sandro

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 4.1)

    Джинсы McQ Alexander McQueen

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 4.2)

    Футболка Études

    Вот лишь некоторые бренды, вещи которых можно будет приобрести с значительной скидкой:

    Comme Des Garçons Noir, Rag & Bone, See By Chloé, 3.1 PHILLIP LIM, Alexander Wang, AllSaints, Maje, Sandro, Tiger Of Sweden, ISSEY MIYAKE, Angel Chen, MINJUKIM, Chapurin и многие другие.

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 5.1)

    Кепка AZS Tokyo

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 5.2)

    Пиджак McQ Alexander McQueen

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 6.1)

    Блуза Marni

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 6.2)

    Рубашка, пиджак - все Tiger of Sweden

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 7.1)

    Кроссовки №21

    Универмаг «Цветной» назвал дату старта летней распродажи (фото 7.2)

    Очки Balenciaga


    Фотограф: Дмитрий Журавлев

    Декоратор: Марина Бессонова

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