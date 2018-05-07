Рианна, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие на открытии бутика Gucci в Нью-Йорке

Нью-Йорк — новое место силы дизайнеров, а современные технологии на шоу и в бутиках — их новое увлечение. Так, на прошедших выходных в Сохо Gucci открыл новый бутик. 10 000 квадратных метров, 3D-кинотеатр, пространство для новых капсульных коллекций и кастомизации — GucciDIY. Похоже, хэштег #GucciWooster (бутик находится в здании бывшей фабрики на Вустер-стрит, 63) будет пользоваться популярностью.

В минувшие выходные в честь открытия Алессандро Микеле устроил грандиозную вечеринку. Первыми оценили новое пространство звездные поклонники бренда: Рианна, Джаред Лето, Сальма Хайек, Алекса Чанг, Пэрис Джексон, A$AP Rocky и другие. Практически все гости выбрали для вечера образы Gucci.

Самым обсуждаемым стал look Рианны в стиле спорт-шик: поп-звезда появилась на открытии в бомбере из осенне-зимней коллекции марки, «походных» брюках с камуфляжным орнаментом, а также бейсболке NY Yankees™. Образ певица завершила черными босоножками на шпильке.