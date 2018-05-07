Рианна, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие на открытии бутика Gucci в Нью-Йорке

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Все, что нужно знать о новом пространстве итальянского бренда
Нью-Йорк — новое место силы дизайнеров, а современные технологии на шоу и в бутиках — их новое увлечение. Так, на прошедших выходных в Сохо Gucci открыл новый бутик. 10 000 квадратных метров, 3D-кинотеатр, пространство для новых капсульных коллекций и кастомизации — GucciDIY. Похоже, хэштег #GucciWooster (бутик находится в здании бывшей фабрики на Вустер-стрит, 63) будет пользоваться популярностью.
В минувшие выходные в честь открытия Алессандро Микеле устроил грандиозную вечеринку. Первыми оценили новое пространство звездные поклонники бренда: Рианна, Джаред Лето, Сальма Хайек, Алекса Чанг, Пэрис Джексон, A$AP Rocky и другие. Практически все гости выбрали для вечера образы Gucci.
Самым обсуждаемым стал look Рианны в стиле спорт-шик: поп-звезда появилась на открытии в бомбере из осенне-зимней коллекции марки, «походных» брюках с камуфляжным орнаментом, а также бейсболке NY Yankees™. Образ певица завершила черными босоножками на шпильке.
Алекса Чанг же выбрала более женственный образ: брючный костюм Gucci c цветочным принтом из предосенней коллекции она дополнила розовой блузой, туфлями Мэри Джейн с глиттером и золотой сумкой на цепочке.
Сальма Хайек выбрала образ в стиле casual: футболку с логотипом Gucci, джинсы-клеш и косуху с заклепками. Ярким акцентом стала бархатная сумка Gucci розового оттенка.
Среди мужских образов самым эффектным стал аутфит Джареда Лето: пестрая рубашка с вышивкой, брюки с лампасами в виде красно-зеленой Web и кроссовки Gucci Ace — удивительно, как ему идет такая эклектика.