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    21 мая 2018

    Равшана Куркова озвучила видео Chanel к показу в Москве

    Российская актриса рассказала, как создаются платья Дома

    31 мая показ Paris-Hamburg перенесется в Москву — в уникальный архитектурный дизайн Павильона 69 на ВДНХ. Специально к этому событию актриса театра и кино и давний друг Дома Равшана Куркова озвучила видео о том, как создавалась драгоценная коллекция Métiers d’art.

    Видео начнется после рекламы

    Благодаря комментариям Равшаны, становится понятно, что изделия из коллекции по крупицам создаются в различных ателье с многолетней историей. Например, Дом Lemarié, специализирующийся на работе с перьями и производстве искусственных цветов и присоединившийся к CHANEL Métiers d’art еще в 1996 году.

    Узнаваемые пуговицы и аксессуары, которыми славится CHANEL, создаются специалистами Дома DESRUES, а шляпы, дополняюще образы бренда, — мастерами ателье Maison Michel.

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