Равшана Куркова озвучила видео Chanel к показу в Москве

31 мая показ Paris-Hamburg перенесется в Москву — в уникальный архитектурный дизайн Павильона 69 на ВДНХ. Специально к этому событию актриса театра и кино и давний друг Дома Равшана Куркова озвучила видео о том, как создавалась драгоценная коллекция Métiers d’art.

Благодаря комментариям Равшаны, становится понятно, что изделия из коллекции по крупицам создаются в различных ателье с многолетней историей. Например, Дом Lemarié, специализирующийся на работе с перьями и производстве искусственных цветов и присоединившийся к CHANEL Métiers d’art еще в 1996 году.