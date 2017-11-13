Показ Boscofamily и Bosco Pi в «Весне»

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Гости мероприятия увидели фантазии дизайнеров на тему моды будущего
Субботним вечером в ТРЦ «Весна» в рамках Недели моды Bosco Fashion Week состоялся показ Boscofamily и молодежной мультимарки Bosco Pi, темой которого стали технологии и будущие изобретения. Пока шнурки не завязываются сами собой, как у Марти Макфлая, остается только фантазировать, какой будет мода через несколько лет.
По мнению дизайнеров, в ближайшем будущем будет много огненно-красного, классического черного, клетки и меха, но, как дань космосу, к ним добавится глиттер, люрекс, золото и серебро всех оттенков. Чрезвычайно популярным останется стиль mix & match: брюки с лампасами в спортивном стиле будут сочетать с жакетами или объемными бомберами, любимые чиносы — со свитшотами и кожаными косухами, а водолазки и теплые свитеры миксовать с юбками прямого кроя и твидовыми сарафанами.
Футуристические образы гостей из будущего составлялись из коллекций Alice + Olivia, J Brand, Vivetta, Zoe Karssen, Paul & Joe Sister, P.A.R.O.S.H., MSGM, Love Moschino, WILDFOX, Mo&Co., Red Valentino, 7 For All Mankind и других марок.
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