Показ Boscofamily и Bosco Pi в «Весне»

Субботним вечером в ТРЦ «Весна» в рамках Недели моды Bosco Fashion Week состоялся показ Boscofamily и молодежной мультимарки Bosco Pi, темой которого стали технологии и будущие изобретения. Пока шнурки не завязываются сами собой, как у Марти Макфлая, остается только фантазировать, какой будет мода через несколько лет.

По мнению дизайнеров, в ближайшем будущем будет много огненно-красного, классического черного, клетки и меха, но, как дань космосу, к ним добавится глиттер, люрекс, золото и серебро всех оттенков. Чрезвычайно популярным останется стиль mix & match: брюки с лампасами в спортивном стиле будут сочетать с жакетами или объемными бомберами, любимые чиносы — со свитшотами и кожаными косухами, а водолазки и теплые свитеры миксовать с юбками прямого кроя и твидовыми сарафанами.