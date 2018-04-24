Новые коллекции белья Intimissimi

В новом сезоне дизайнеры Intimissimi вдохновлялись искусством: живописью, балетом, литературой. Шекспировские страсти, романтика «Весны» Боттичелли, легкость балерин La Scala — все это нашло отражение в одной из шести линеек, из которых состоит весенне-летняя коллекция. Сексуальные и чувственные модели украшены кружевом, ажурной вышивкой и цветочными аппликациями, цветовая палитра коллекции включает все пастельные оттенки: от пудрового розового до зеленого и голубого.