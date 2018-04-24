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    24 апреля 2018

    Новые коллекции белья Intimissimi

    Сразу шесть линеек итальянского бренда

    В новом сезоне дизайнеры Intimissimi вдохновлялись искусством: живописью, балетом, литературой. Шекспировские страсти, романтика «Весны» Боттичелли, легкость балерин La Scala — все это нашло отражение в одной из шести линеек, из которых состоит весенне-летняя коллекция. Сексуальные и чувственные модели украшены кружевом, ажурной вышивкой и цветочными аппликациями, цветовая палитра коллекции включает все пастельные оттенки: от пудрового розового до зеленого и голубого.

    Три линейки из весенней коллекции— Love in Verona, Romantic Ballet и Botticelli’s Spring — уже поступили в продажу. 

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    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 1)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 3)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 2)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 0)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 4)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 5)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 6)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 7)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 8)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 9)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 10)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 11)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 12)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 13)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 14)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 15)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 16)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 17)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 18)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 19)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 20)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 2, фото 21)

    Летняя коллекция, состоящая из Buongiorno Portofino, Mediterranean Summer и Madama Butterfly, появится в магазинах уже совсем скоро — в мае.

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    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 0)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 1)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 2)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 3)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 4)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 5)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 6)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 7)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 8)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 9)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 10)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 11)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 12)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 13)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 14)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 15)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 16)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 17)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 18)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 19)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 20)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 21)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 22)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 23)
    • Новые коллекции белья Intimissimi (галерея 4, фото 24)

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