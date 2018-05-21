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Канны-2018 71-й Каннский кинофестиваль
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    21 мая 2018

    Наши в Каннах: российские звезды на главном кинофестивале года

    Красная дорожка Дворца фестивалей, культовый отель Le Majestic Barriere, самые громкие премьеры года – друзья Mastercard стали героями безупречного сценария главного киносмотра сезона

    Каждый киноман знает: начало мая знаменуется открытием главного кинофестиваля года — в Каннах. По традиции, уже 71 год к Дворцу фестивалей на набережной Круазетт тянется вереница машин, в которых томятся, ожидая своей очереди на красную дорожку, главные звезды и воротилы киноиндустрии мира. Лучший вид на сильных киномира — с балконов знаменитого отеля Le Majestic Barriere, забронировать номер в котором — на грани между удачей и чудом. Роль волшебника в этом году сыграл официальный партнер фестиваля — Mastercard, пригласивший знаменитых друзей компании испытать это чудо на себе.

    Так, по приглашению Мastercard гостями Канн в этом году стали телеведущие Елена Летучая и актрисы Надежда Сысоева и Аглая Тарасова. Их каннское расписание составили по идеальному сценарию: заселение в Le Majestic-знаменитая лестница Дворца фестивалей-закрытые премьеры фильмов из основной программы фестиваля: нашумевшего «Лета» Кирилла Серебренникова и «Судного дня» египетского режиссера Абу Бакра Шауки.

    «Я влюбилась в новый фильм Кирилла Серебренникова и мне уже хочется увидеть его еще раз, — рассказывает Тарасова. — Думаю, его обязательно должны посмотреть не только поклонники Виктора Цоя и ленинградского рок-н-ролла 80-х, но и все, кто любит настоящее глубокое кино. А еще, весь фильм я проплакала».

    В ожидании выхода «Лета» в широкий прокат, болеем за наших в Каннах и рассматриваем ослепительные образы российских звезд на красной дорожке, доказывающих, что впечатления бесценны.

    Наши в Каннах: российские звезды на главном кинофестивале года (фото 1)

    Аглая Тарасова

    Наши в Каннах: российские звезды на главном кинофестивале года (фото 2)

    Надежда Сысоева

    Наши в Каннах: российские звезды на главном кинофестивале года (фото 3)

    Елена Летучая и Юрий Анашенков

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