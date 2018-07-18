Loewe спасают слонов

Для благотворительной акции бренд объединился с африканскими жителями

Бренд Loewe представил популярную сумку-слоника в новом цвете. Коричневая сумка через плечо украшена булавками с бисерным плетением, сделанным женщинами-мастерами из Кении.

loewe.com

Жительницы небольшой деревни Ол Мало живут недалеко от места поселения слонов, поэтому охотно приняли приглашение поучаствовать в акции. За последние 9 лет популяция слонов сократилась на 20-30%. Из-за высокой стоимости слоновой кости браконьеры убивают животных по всей Африке.

Новая сумка уже доступна на сайте бренда за $1650. Все средства от продажи поступят в фонд защиты слонов Elephant Crisis.