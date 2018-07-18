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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 июля 2018

    Loewe спасают слонов

    Для благотворительной акции бренд объединился с африканскими жителями

    Бренд Loewe представил популярную сумку-слоника в новом цвете. Коричневая сумка через плечо украшена булавками с бисерным плетением, сделанным женщинами-мастерами из Кении.

    Loewe спасают слонов (фото 1.1)
    Loewe спасают слонов (фото 1.2)
    Loewe спасают слонов (фото 2.1)
    Loewe спасают слонов (фото 2.2)

    loewe.com

    Жительницы небольшой деревни Ол Мало живут недалеко от места поселения слонов, поэтому охотно приняли приглашение поучаствовать в акции. За последние 9 лет популяция слонов сократилась на 20-30%. Из-за высокой стоимости слоновой кости браконьеры убивают животных по всей Африке.

    Новая сумка уже доступна на сайте бренда за $1650. Все средства от продажи поступят в фонд защиты слонов Elephant Crisis.

    Loewe спасают слонов (фото 6)
    ФОТОloewe

    Elle

    Хёрст Шкулёв Паблишинг

    Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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