Кристофер Бейли покидает Burberry после 17 лет работы

Кристофер Бейли уходит из Burberry после 17 лет работы в бренде. По информации Business of Fashion, дизайнер оставит свой пост в марте 2018 года. Напомним, летом Бейли освободил должность главного исполнительного директора компании (до этого времени он умудрялся придумывать коллекции и одновременно руководить бизнес-стратегией марки).

«Работать в команде Burberry в течение 17 лет — большая привилегия. Тем не менее я верю, что у бренда все еще впереди», — прокомментировал свой уход Кристофер Бейли. Также известно, что дизайнер займется собственными творческими проектами. Кто станет его преемником в Burberry — пока неизвестно.