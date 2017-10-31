Хэллоуин день всех святых
Лунный календарь стрижек прогноз на октябрь
Как получить тело супермодели? тренировка «ангелов» Victoria's Secret(видео)
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    31 октября 2017

    Кристофер Бейли покидает Burberry после 17 лет работы

    Сначала дизайнер оставил должность CEO, а теперь объявил об уходе из компании

    Кристофер Бейли уходит из Burberry после 17 лет работы в бренде. По информации Business of Fashion, дизайнер оставит свой пост в марте 2018 года. Напомним, летом Бейли освободил должность главного исполнительного директора компании (до этого времени он умудрялся придумывать коллекции и одновременно руководить бизнес-стратегией марки).

    «Работать в команде Burberry в течение 17 лет — большая привилегия. Тем не менее я верю, что у бренда все еще впереди», — прокомментировал свой уход Кристофер Бейли. Также известно, что дизайнер займется собственными творческими проектами. Кто станет его преемником в Burberry — пока неизвестно.

    Кристофер Бейли

    Напомним, в июне Кристофер Бейли приезжал в Россию. Дизайнер посетил показ Гоши Рубчинского в петербургском ДК связи, а также представил совместную коллекцию Gosha Rubchinskiy x Burberry: в нее вошли плащи, шорты и головные уборы с узнаваемым клетчатым узором.

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз