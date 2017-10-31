Кристофер Бейли покидает Burberry после 17 лет работы

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Сначала дизайнер оставил должность CEO, а теперь объявил об уходе из компании
Кристофер Бейли уходит из Burberry после 17 лет работы в бренде. По информации Business of Fashion, дизайнер оставит свой пост в марте 2018 года. Напомним, летом Бейли освободил должность главного исполнительного директора компании (до этого времени он умудрялся придумывать коллекции и одновременно руководить бизнес-стратегией марки).
«Работать в команде Burberry в течение 17 лет — большая привилегия. Тем не менее я верю, что у бренда все еще впереди», — прокомментировал свой уход Кристофер Бейли. Также известно, что дизайнер займется собственными творческими проектами. Кто станет его преемником в Burberry — пока неизвестно.
Напомним, в июне Кристофер Бейли приезжал в Россию. Дизайнер посетил показ Гоши Рубчинского в петербургском ДК связи, а также представил совместную коллекцию Gosha Rubchinskiy x Burberry: в нее вошли плащи, шорты и головные уборы с узнаваемым клетчатым узором.