Как создавалось второе платье Меган Маркл — и в чем его секрет?

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Дизайнер Стелла Маккартни поделилось эскизом наряда и рассказала как день свадьбы Меган и Гарри изменил ее жизнь
Будем откровенны, второе платье любой знаменитой невесты (тем более из королевской семьи!) редко остается в истории. Зрители, журналисты и официальные биографы могут годами разбирать кружева на декольте, замерять сантиметром фату и подсчитывать расходы на эксклюзивный пошив подвенечного образа. Но кто может сходу описать куда менее формальный наряд новобрачной? Например, принцессы Дианы? Или княгини Шарлен? Ведь предназначен он для закрытой вечеринки, куда вход даже со смартфоном — строго воспрещен.
Но кажется, случай Меган Маркл, как и сама невеста, особенный. Оба платья — и для церемонии от Givenchy за 200 тысяч фунтов, и для afterparty от Stella McCartney (его стоимость держится в секрете, и есть подозрение, что это подарок) — выступили на равных.
Дизайнеры соблюли очередность на публике. Сначала с эскизом и комментарием в социальных сетях выступила первый дизайнер Клэр Уэйт Келлер, и лишь спустя несколько часов — Стелла Маккартни.
Опубликовав в инстаграме и твиттере анимированный набросок утонченного платья (в сети его окрестили нарядом девушки Джеймса Бонда — роль, от которой сама Меган отказалась ради Гарри), Стелла призналась: «Я невероятно горда и польщена выбором герцогини Сассекской — самой возможностью создать для нее вечернее свадебное платье и представлять британский дизайн. Это действительно один из самых важных моментов в моей карьере и большая честь. Поздравляю Гарри и Меган! Стелла». На видео можно рассмотреть особенности кроя и увидеть, как платье выглядело со спины.
Стелле Маккартни до последнего удалось сохранить интригу. Месяц назад во время интервью британский журналист пошел на провокацию и напрямую заявил, что знает будто именно она станет автором свадебного платья Меган Маркл. Тогда талантливая дочь солиста The Beatles Маккартни деликатно отшутилась: «Серьезно? Скольким еще дизайнерам вы сегодня это сказали?» А ведь профессиональное чутье репортера не подвело.