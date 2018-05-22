Как создавалось второе платье Меган Маркл — и в чем его секрет?

Будем откровенны, второе платье любой знаменитой невесты (тем более из королевской семьи!) редко остается в истории. Зрители, журналисты и официальные биографы могут годами разбирать кружева на декольте, замерять сантиметром фату и подсчитывать расходы на эксклюзивный пошив подвенечного образа. Но кто может сходу описать куда менее формальный наряд новобрачной? Например, принцессы Дианы? Или княгини Шарлен? Ведь предназначен он для закрытой вечеринки, куда вход даже со смартфоном — строго воспрещен.

Но кажется, случай Меган Маркл, как и сама невеста, особенный. Оба платья — и для церемонии от Givenchy за 200 тысяч фунтов, и для afterparty от Stella McCartney (его стоимость держится в секрете, и есть подозрение, что это подарок) — выступили на равных. Дизайнеры соблюли очередность на публике. Сначала с эскизом и комментарием в социальных сетях выступила первый дизайнер Клэр Уэйт Келлер, и лишь спустя несколько часов — Стелла Маккартни.