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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    16 января 2018

    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд создадут совместную коллекцию

    Все о первом дизайнерском проекте 16-летней дочери Синди Кроуфорд

    Кайя Гербер ворвалась в мир моды очень стремительно: заключив контракт с модельным агентством IMG Models в 2015-м, уже через два года она стала одной из самых популярных моделей нового поколения. В прошлом году Кайе удалось добиться расположения Карла Лагерфельда — дизайнер пригласил ее открывать показ Chanel в Париже. Теперь модельер предложил дочери Синди Кроуфорд сотрудничество уже в рамках собственного бренда.

    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд создадут совместную коллекцию (фото 1)
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд создадут совместную коллекцию (фото 2)

    В сентябре Карл и Кайя выпустят первую капсульную коллекцию. Для 16-летней девушки это будет дизайнерский дебют. Известно, что линию составят одежда, обувь и аксессуары, сочетающие в себе свойственный Лагерфельду шик и легкость юной модели.

    Коллекция поступит в продажу как во все бутики Karl Lagerfeld, так и в интернет-магазин.

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