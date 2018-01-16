Кайя Гербер и Карл Лагерфельд создадут совместную коллекцию

Кайя Гербер ворвалась в мир моды очень стремительно: заключив контракт с модельным агентством IMG Models в 2015-м, уже через два года она стала одной из самых популярных моделей нового поколения. В прошлом году Кайе удалось добиться расположения Карла Лагерфельда — дизайнер пригласил ее открывать показ Chanel в Париже. Теперь модельер предложил дочери Синди Кроуфорд сотрудничество уже в рамках собственного бренда.

В сентябре Карл и Кайя выпустят первую капсульную коллекцию. Для 16-летней девушки это будет дизайнерский дебют. Известно, что линию составят одежда, обувь и аксессуары, сочетающие в себе свойственный Лагерфельду шик и легкость юной модели.

Коллекция поступит в продажу как во все бутики Karl Lagerfeld, так и в интернет-магазин.