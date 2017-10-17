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Старт продаж совместной коллекции — 2 ноября
Шведский бренд H&M представил рекламную кампанию совместной с Erdem коллекции. На снимках, которые сделал фотограф Михал Пуделка, модели изображают образцовый день английской семьи: отдых в саду и ужин на фоне загородных британских пейзажей. И все это — в вещах из коллекции Erdem x H&M: в костюмах с цветочными принтами, блузах будто из викторианской эпохи и кружевных платьях.
Напомним, коллекция Erdem x H&M поступит в продажу 2 ноября. Вещи будут доступны в магазинах бренда в ТЦ «Метрополис» и ТЦ «Авиапарк», а также на сайте H&M.