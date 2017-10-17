Шведский бренд H&M представил рекламную кампанию совместной с Erdem коллекции. На снимках, которые сделал фотограф Михал Пуделка, модели изображают образцовый день английской семьи: отдых в саду и ужин на фоне загородных британских пейзажей. И все это — в вещах из коллекции Erdem x H&M: в костюмах с цветочными принтами, блузах будто из викторианской эпохи и кружевных платьях.