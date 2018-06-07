Gucci запустили сайт об экомоде

Gucci запустили проект Equilibrium («Равновесие»), где будут рассказывать, как снижать отходы во время производства, создавать менее вредные красители для тканей и привлекать людей к экоответственности.

У сайта четыре раздела: «Окружающая среда», «Люди», «Новые модели», где бренд переосмысляет процессы производства и рассказывает об инновациях, и «Награды». В разделе «Окружающая среда» будут подниматься вопросы гендерного и расового баланса. Кроме того, сайт будет использоваться сотрудниками компании как платформа для организации помощи другим.