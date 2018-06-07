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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 июня 2018Нисневич Лана

    Gucci запустили сайт об экомоде

    И научат нас, как беречь планету с помощью последних трендов

    Gucci запустили проект Equilibrium («Равновесие»), где будут рассказывать, как снижать отходы во время производства, создавать менее вредные красители для тканей и привлекать людей к экоответственности.

    У сайта четыре раздела: «Окружающая среда», «Люди», «Новые модели», где бренд переосмысляет процессы производства и рассказывает об инновациях, и «Награды». В разделе «Окружающая среда» будут подниматься вопросы гендерного и расового баланса. Кроме того, сайт будет использоваться сотрудниками компании как платформа для организации помощи другим.

    Gucci запустили сайт об экомоде (фото 2)

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