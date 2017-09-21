11 безумных образов из коллекции Gucci, которые мы хотим

вход
Полная версия
Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
1980-е, концертные костюмы Элтона Джона и гардероб герцога Девонширского — только Александро Микеле смог бы уместить все это в одну коллекцию
Полную версию читайте по ссылке...
Материалы по темам
Получать уведомления
Данный профиль вы можете использоватьна всех сайтах сети Women's Network