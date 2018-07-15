Главные модные новости недели

«Breguet Classic Tour» в Париже

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Легендарный часовой Дом Breguet еще в прошлом году создал цикл эксклюзивных мероприятий Breguet Classic Tour, который помогает поклонникам марки ближе познакомиться с кропотливой и сложной работой мастеров. Для этого в каждом городе, с которым так или иначе связана история Breguet, выстроен специальный познавательный маршрут по «горячим точкам». Очередным пунктом назначения стал Париж. В свое время именно Абрахам-Луи Бреге, приехавший сюда из родного Невшателя, сделал этот город столицей часового дела. Так в Париже в начале июля своим гостям Дом предложил посетить их Breguet Classic тур в формате «один день из жизни истинного месье», включающий посещение не только ключевые достопримечательности — Вандомскую площадь, Малый Трианон, кладбище Пер-Лашез — но и прославленное обувное ателье Atelier du Tranchet и уникальную мастерскую по пошиву перчаток Christophe Fenwick, изделия которых можно по праву назвать настоящими драгоценностями. Все секреты открывать не будем — этот опыт необходимо прожить самому. Тем более, что пройти по часовому маршруту в Париже можно и самостоятельно — карту прилагаем.

Старт подачи заявок на Cartier Women’s Initiative Awards 2019

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Легендарный ювелирный Дом вот уже больше десяти лет поддерживает неординарных, талантливых и уверенных в себе женщин-предпринимателей по всему миру. Для этого в партнерстве с бизнес-школой INSEAD и компанией McKinsey & Company в мире ежегодно проводят конкурс — Cartier Women’s Initiative Awards 2019 — принять участие в котором может каждая амбициозная личность. Возможность упускать нельзя! Семь победительниц, представивших лучшие бизнес-проекты, получат приз в размере 100 000 долларов на развитие своего дела, а еще 14 финалисток — по 30 000 долларов. Важным бонусом для лучших из лучших станет индивидуальный курс занятий с бизнес-тренером и обучение в бизнес-школе INSEAD по программе INSEAD Executive Program (ISEP). Прием заявок на 2019 год начинается 11 июня 2018 года в 14:00 и завершится 31 августа 2018 года в 14:00 (по центральноевропейскому времени). В Cartier не раз подчеркивали, что индивидуальный опыт и взгляды участниц конкурса — это мощный источник вдохновения для Дома.

Показ ESCADA в Нью-Йорке

Впервые в истории компании прославленный немецкий бренд меняет место дислокации для проведения очередного модного шоу. Из родной Германии шоу ESCADA на время переедет «в эпицентр» fashion-индустрии — станет частью официальной программы Недели моды в Нью-Йорке, где представит коллекцию весна-лето 2019. Такое решение было принято в честь юбилея бренда, который в этого году отмечает свое сорокалетие.

Украшение месяца — BVLGARI-BVLGARI Classic

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Красочная ювелирная линия BVLGARI-BVLGARI Classic посвящена новому поколению молодых женщин, которые любят по-разному сочетать украшения между собой. И новинки из коллекции дают бесконечный простор для фантазии и даже творческой самореализации. Четыре тонких браслета с зеленым малахитом, перламутром и черным ониксом составляются во множество комбинаций, а браслет с сердоликом и перламутром представляет собой особое украшение, которое носят и летом, и круглый год. Завершают коллекцию пять милых разноцветных сережек-гвоздиков, которые можно сочетать, следуя моде на непарные серьги.

НовАЯ линия сумок Amazone от Longchamp

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У любимой брендом ELLE марки Longchamp важное «прибавление» — линия сумок Amazone обзавелась шестью моделями разных размеров и цветов. А классическая вариация в форматах M, S, XS получила дополнительный, небесно-голубой оттенок pilot blue. Особые приметы аксессуаров из зимней коллекции — мягкая прострочка и объемная отделка из кожи ягненка черного или винного оттенков. Среди «фантазийных» моделей стоит выделить сумку из телячьей кожи с принтом под кожу питона с акцентами винного цвета или оттенка хаки, сумка из бархата с вышивкой черного или насыщенного изумрудного цветов, сумка из натуральной замши с отделкой из бахромы в самом маленьком размере XS.

Рекламная кампания Bally осень-зима 2018

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