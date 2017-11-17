Главные модные новости недели

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Самое важное, что произошло в мире шопинга за последние дни
22 ноября на Патриарших прудах откроется поп-ап бутик Chanel. В магазине будут продавать одежду, сумки, украшения и обувь из круизной коллекции бренда. Напомним, темой сезона resort 2018 стала Древняя Греция. Магазин, оформленный в античном стиле, будет работать до 30 декабря.
На днях Дженнифер Лопес поделилась видео из дубайского аэропорта, в котором она танцует под новую песню Amor Amor Amor. Певица одета в парку марки Nicole Benisti. Точно такие же продаются в онлайн-магазине Aizel. Цены на модели с подкладкой из натурального меха варьируются от 104 до 177 тысяч рублей.
Итальянский бренд Furla впервые запустил рождественскую кампанию. Режиссером фильма Furla Society выступил Уджин Лин. Ролик рассказывает об очаровательном итальянском бармене и посетительницах его бара, которые магическим образом превращаются в красивые сумки из новогодней коллекции: с фламинго, котами и туканами. Видео появится на сайте бренда 21 ноября.
В честь двадцатилетия мультибренда Leform в универмаге «Цветной» откроется корнер первого московского концепт-стора. До 3 декабря в центральном атриуме будет работать пространство с вещами Rick Owens, Acne, MM6 Maison Margiela, Alexander Wang, Golden Goose, Stone Island и других брендов. Также к старту совместного проекта «Цветной» выпустил ироничный лукбук.
Отправной точкой для новой коллекции Loubitag стал девиз Кристиана Лубутена: «Open eyes, open heart and please, no selfies!». В линию вошли лодочки, сандалии, ботфорты, слипоны, вместительные сумки, клатчи, кошельки и ободки — и все вещи украшают жизнерадостные принты.
Nike представил коллекцию Nike Pants Studio, в которую вошли сразу девять тайтсов для разных типов тренировок: для высокоскоростных беговых, для полумарафонов (с тремя карманами — для телефона, бальзама для губ, ключей и пластиковой карты), для тренинга, упражнений на подвижность, велотренировки, бокса, растяжки и йоги. Также в линию вошли брюки, в которых после тренировки можно отправляться сразу на вечеринку (и никто ничего не заподозрит). Вещи из Nike Pants Studio уже продаются в магазинах Nike и онлайн.
На создание рюкзаков дизайнеров XD Design вдохновили людные улицы Шанхая: для того, чтобы не стать жертвой уличный грабителей, прохожие носят сумки на животах. Рюкзаки Bobby выполняют эту же функцию, но сделаны более эстетично: молния в основной отдел идет прямо по краю спинки, поэтому с первого взгляда можно подумать, что молнии на рюкзаке нет вообще. А защиту от надрезов гарантирует вставка листа из пластика перед подкладкой. Рюкзаки Bobby уже продаются в сети магазинов Rendez-Vous и на сайте rendez-vous.ru.
Более 65 лет австрийский бренд работает над чулочно-носочными патентами, и 20 лет радует своими идеями Россию. В ТЦ «Времена года» прошел коктейль в честь двадцатилетия бренда Wolford в России. Поздравить марку пришли самые модные девушки Москвы. Среди них — Инга Берман, Мари Коберидзе, Анна Ивченко, Ясмина Муратович и другие.
В главном универмаге страны открылся первый в России бутик итальянского бренда Barracuda. Здесь представлена мужская и женская линия обуви и аксессуаров. Первыми с новой коллекцией познакомились Ясмина Муратович, Константин и Ольга Андрикопулос и другие.