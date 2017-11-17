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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    17 ноября 2017

    Главные модные новости недели

    Самое важное, что произошло в мире шопинга за последние дни

    Поп-ап магазин Chanel на Патриарших прудах


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    ‪22 ноября на Патриарших прудах откроется поп-ап бутик Chanel. В магазине будут продавать одежду, сумки, украшения и обувь из круизной коллекции бренда. Напомним, темой сезона resort 2018 стала Древняя Греция. Магазин, оформленный в античном стиле, будет работать до 30 декабря. ‬

    Парки как у Дженнифер Лопес в онлайн-магазине Aizel

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    На днях Дженнифер Лопес поделилась видео из дубайского аэропорта, в котором она танцует под новую песню Amor Amor Amor. Певица одета в парку марки Nicole Benisti. Точно такие же продаются в онлайн-магазине Aizel. Цены на модели с подкладкой из натурального меха варьируются от 104 до 177 тысяч рублей.

    Рождественская кампания Furla

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    Итальянский бренд Furla впервые запустил рождественскую кампанию. Режиссером фильма Furla Society выступил Уджин Лин. Ролик рассказывает об очаровательном итальянском бармене и посетительницах его бара, которые магическим образом превращаются в красивые сумки из новогодней коллекции: с фламинго, котами и туканами. Видео появится на сайте бренда ‪21 ноября‬.

    Поп-ап магазин Leform в универмаге «Цветной»

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    В честь двадцатилетия мультибренда Leform в универмаге «Цветной» откроется корнер первого московского концепт-стора. ‪До 3 декабря‬ в центральном атриуме будет работать пространство с вещами Rick Owens, Acne, MM6 Maison Margiela, Alexander Wang, Golden Goose, Stone Island и других брендов. Также к старту совместного проекта «Цветной» выпустил ироничный лукбук.

    Линия Loubitag у Christian Louboutin

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    Отправной точкой для новой коллекции Loubitag стал девиз Кристиана Лубутена: «Open eyes, open heart and please, no selfies!». В линию вошли лодочки, сандалии, ботфорты, слипоны, вместительные сумки, клатчи, кошельки и ободки — и все вещи украшают жизнерадостные принты.

    Коллекция тайтсов Nike

    Главные модные новости недели (фото 16)

    Nike представил коллекцию Nike Pants Studio, в которую вошли сразу девять тайтсов для разных типов тренировок: для высокоскоростных беговых, для полумарафонов (с тремя карманами — для телефона, бальзама для губ, ключей и пластиковой карты), для тренинга, упражнений на подвижность, велотренировки, бокса, растяжки и йоги. Также в линию вошли брюки, в которых после тренировки можно отправляться сразу на вечеринку (и никто ничего не заподозрит). Вещи из Nike Pants Studio уже продаются в магазинах Nike и онлайн.

    Рюкзаки Bobby в Rendez-Vous

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    На создание рюкзаков дизайнеров XD Design вдохновили людные улицы Шанхая: для того, чтобы не стать жертвой уличный грабителей, прохожие носят сумки на животах. Рюкзаки Bobby выполняют эту же функцию, но сделаны более эстетично: молния в основной отдел идет прямо по краю спинки, поэтому с первого взгляда можно подумать, что молнии на рюкзаке нет вообще. А защиту от надрезов гарантирует вставка листа из пластика перед подкладкой. Рюкзаки Bobby уже продаются в сети магазинов Rendez-Vous и на сайте rendez-vous.ru.

    Коктейль в честь 20-летия бренда Wolford в России

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    Более 65 лет австрийский бренд работает над чулочно-носочными патентами, и 20 лет радует своими идеями Россию. В ТЦ «Времена года» прошел коктейль в честь двадцатилетия бренда Wolford в России. Поздравить марку пришли самые модные девушки Москвы. Среди них — Инга Берман, Мари Коберидзе, Анна Ивченко, Ясмина Муратович и другие.

    Открытие бутика Barracuda в ГУМе

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    В главном универмаге страны открылся первый в России бутик итальянского бренда Barracuda. Здесь представлена мужская и женская линия обуви и аксессуаров. Первыми с новой коллекцией познакомились Ясмина Муратович, Константин и Ольга Андрикопулос и другие.

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