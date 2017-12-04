Дороти Шумахер представила коллекцию Resort 2018

Немецкий дизайнер Дороти Шумахер посетила Москву, чтобы познакомить гостей с трендами будущего сезона и лично представить коллекцию Resort 2018. В ней сочетаются на первый взгляд несочетаемые вещи: крой, позаимствованный из мужского гардероба, женственные детали, спортивный стиль и роскошная итальянская dolce vita.