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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    04 декабря 2017

    Дороти Шумахер представила коллекцию Resort 2018

    Елена Летучая, Аглая Тарасова и другие в BoscoFamily в «Весне»

    Немецкий дизайнер Дороти Шумахер посетила Москву, чтобы познакомить гостей с трендами будущего сезона и лично представить коллекцию Resort 2018. В ней сочетаются на первый взгляд несочетаемые вещи: крой, позаимствованный из мужского гардероба, женственные детали, спортивный стиль и роскошная итальянская dolce vita.

    Дороти Шумахер

    Дороти Шумахер

    В новую коллекцию вошли юбки с высокой талией и поясами, приталенные блейзеры, блузы с ручной вышивкой, мини-юбки из парчи, укороченные брюки и платья в бельевом стиле.

    Первыми оценить коллекцию Resort 2018 пришли звездные поклонницы бренда: Елена Летучая, Татьяна Геворкян, Дарья Субботина, Аврора, Аглая Тарасова, Ирина Йовович и другие.

    Дороти Шумахер и Елена Летучая

    Дороти Шумахер и Елена Летучая

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Дороти Шумахер и Татьяна Геворкян

    Дороти Шумахер и Татьяна Геворкян

    Аглая Тарасова

    Аглая Тарасова

    Дарья Субботина

    Дарья Субботина

    Дороти Шумахер и Аврора

    Дороти Шумахер и Аврора

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