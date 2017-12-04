Дороти Шумахер представила коллекцию Resort 2018

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Елена Летучая, Аглая Тарасова и другие в BoscoFamily в «Весне»
Немецкий дизайнер Дороти Шумахер посетила Москву, чтобы познакомить гостей с трендами будущего сезона и лично представить коллекцию Resort 2018. В ней сочетаются на первый взгляд несочетаемые вещи: крой, позаимствованный из мужского гардероба, женственные детали, спортивный стиль и роскошная итальянская dolce vita.
Дороти Шумахер
В новую коллекцию вошли юбки с высокой талией и поясами, приталенные блейзеры, блузы с ручной вышивкой, мини-юбки из парчи, укороченные брюки и платья в бельевом стиле.
Первыми оценить коллекцию Resort 2018 пришли звездные поклонницы бренда: Елена Летучая, Татьяна Геворкян, Дарья Субботина, Аврора, Аглая Тарасова, Ирина Йовович и другие.
Дороти Шумахер и Елена Летучая
Константин и Ольга Андрикопулос
Дороти Шумахер и Татьяна Геворкян
Аглая Тарасова
Дарья Субботина
Дороти Шумахер и Аврора