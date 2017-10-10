Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов

Кейт Миддлтон регулярно попадает в списки самых стильных монархов и нередко занимает в рейтингах лидирующие позиции. Однако в рейтинге сервиса eBay ей пришлось уступить место собственным детям: по оценкам специалистов, 4-летний принц Георг и 2-летняя принцесса Шарлотта влияют на моду значительно сильнее, чем их мать.

Так, например, после канадского тура, в первый день которого принц Георг появился на публике в обычном синем джемпере, количество запросов «синий джемпер» на сайте вырос на 200%.