Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов

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Как юные принц Георг и принцесса Шарлотта влияют на моду?
Кейт Миддлтон регулярно попадает в списки самых стильных монархов и нередко занимает в рейтингах лидирующие позиции. Однако в рейтинге сервиса eBay ей пришлось уступить место собственным детям: по оценкам специалистов, 4-летний принц Георг и 2-летняя принцесса Шарлотта влияют на моду значительно сильнее, чем их мать.
Так, например, после канадского тура, в первый день которого принц Георг появился на публике в обычном синем джемпере, количество запросов «синий джемпер» на сайте вырос на 200%.
Шарлотта же увеличила продажи желтых кардиганов в десять раз: такой интерес вызвала вещь после публикации официального портрета принцессы к ее второму дню рождения. А розовое платье, которое принцесса Шарлотта носила во время поездки в Германию, и вовсе побило все рекорды продаж, в то время как платье Кейт Миддлтон искали только 37 раз.
По подсчетам сайта, за последние три месяца на eBay приобрели 1500 предметов одежды «как у принца Георга» и 500 — «как у принцессы Шарлотты».