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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    10 октября 2017

    Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов

    Как юные принц Георг и принцесса Шарлотта влияют на моду?

    Кейт Миддлтон регулярно попадает в списки самых стильных монархов и нередко занимает в рейтингах лидирующие позиции. Однако в рейтинге сервиса eBay ей пришлось уступить место собственным детям: по оценкам специалистов, 4-летний принц Георг и 2-летняя принцесса Шарлотта влияют на моду значительно сильнее, чем их мать.

    Так, например, после канадского тура, в первый день которого принц Георг появился на публике в обычном синем джемпере, количество запросов «синий джемпер» на сайте вырос на 200%.

    Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов фото [1]

    Шарлотта же увеличила продажи желтых кардиганов в десять раз: такой интерес вызвала вещь после публикации официального портрета принцессы к ее второму дню рождения. А розовое платье, которое принцесса Шарлотта носила во время поездки в Германию, и вовсе побило все рекорды продаж, в то время как платье Кейт Миддлтон искали только 37 раз.

    Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов фото [2]ФОТОGettyImages
    Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов фото [4]
    Дети Кейт Миддлтон обогнали ее в рейтинге самых стильных монархов фото [3]

    По подсчетам сайта, за последние три месяца на eBay приобрели 1500 предметов одежды «как у принца Георга» и 500 — «как у принцессы Шарлотты».

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