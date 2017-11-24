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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    24 ноября 2017

    Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева

    Девушки представили новогоднюю коллекцию Alexander Terekhov

    Накануне Нового года бренд Alexander Terekhov представил праздничную коллекцию. В нее вошли вещи, которые олицетворяют эпоху 1980-х: мини-платья на тонких бретельках, комбинезоны, юбки с пайетками и топы с V-образными вырезами. Новогоднюю коллекцию представили самые модные девушки Москвы: Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева.

    Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (фото 1)

    В коллекции также есть лаконичные вещи: черные прямые платья в пол и с вырезом на спине, наряды на одно плечо и комбинезоны. Все модели выполнены из тяжелого вискозного трикотажа и струящегося шелка.

    Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (фото 3)
    Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (фото 4)

    «Сделать всех без исключения женщин сексуальными, веселыми и желанными — это, наверное, главная идея новогодней коллекции», — комментирует Александр Терехов. Новогодняя капсула будет продаваться во всех магазинах бренда, а также на официальном сайте.

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    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 0)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 1)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 2)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 3)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 4)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 5)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 6)
    • Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева (галерея 6, фото 7)
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