Что надеть на Новый год? Показывают Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева

Накануне Нового года бренд Alexander Terekhov представил праздничную коллекцию. В нее вошли вещи, которые олицетворяют эпоху 1980-х: мини-платья на тонких бретельках, комбинезоны, юбки с пайетками и топы с V-образными вырезами. Новогоднюю коллекцию представили самые модные девушки Москвы: Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева.

В коллекции также есть лаконичные вещи: черные прямые платья в пол и с вырезом на спине, наряды на одно плечо и комбинезоны. Все модели выполнены из тяжелого вискозного трикотажа и струящегося шелка.

«Сделать всех без исключения женщин сексуальными, веселыми и желанными — это, наверное, главная идея новогодней коллекции», — комментирует Александр Терехов. Новогодняя капсула будет продаваться во всех магазинах бренда, а также на официальном сайте.