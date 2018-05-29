Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество

Швейцарская мануфактура Rado и организация Grandi Giardini Italiani, поддерживающая богатое наследие итальянских садов, объявили о продолжении сотрудничества, выбрав для этого важного повода живописную виллу Гамберайя во Флоренции.

Союз часового бренда и «Великолепных итальянских садов» основан на увлечении дизайном и любовью к природе. В марте дизайнеры Rado представили коллекцию Тrue Thinline Nаturе, в которую вошли три модели из высокотехнологичной керамики с глянцевой поверхностью и циферблатом с металлизированным покрытием. Часы доступны в зеленом, синем, сером и коричневом цветах — именно таких, какие встречаются в природе.