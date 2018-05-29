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    29 мая 2018

    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество

    Взаимное увлечение природой и красотой нашло отражение в коллекции Тrue Thinline Nаturе

    Швейцарская мануфактура Rado и организация Grandi Giardini Italiani, поддерживающая богатое наследие итальянских садов, объявили о продолжении сотрудничества, выбрав для этого важного повода живописную виллу Гамберайя во Флоренции.

    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 1.1)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 1.2)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 1)

    Союз часового бренда и «Великолепных итальянских садов» основан на увлечении дизайном и любовью к природе. В марте дизайнеры Rado представили коллекцию Тrue Thinline Nаturе, в которую вошли три модели из высокотехнологичной керамики с глянцевой поверхностью и циферблатом с металлизированным покрытием. Часы доступны в зеленом, синем, сером и коричневом цветах — именно таких, какие встречаются в природе.

    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 3.1)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 3.2)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 4.1)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 4.2)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 5.1)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 5.2)
    Часовой бренд Rado и Grandi Giardini Italiani продолжают сотрудничество (фото 7)

    Актриса и модель Касия Смутняк и президент часовой компании Rado Матиас Брешан

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