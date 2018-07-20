38 рекламных кампаний с Жизель Бюндхен

Головокружительный успех любой модели складывается не из лайков и перепостов, а из количества рекламных кампаний. И в этом отношении Жизель нет равных. Не случайно сегодняшняя именинница — самая богатая супермодель на планете. Какими проектами гордится бразильянка, задувая 38 свечек на торте? Не налюбуемся!