20 июля 2018
38 рекламных кампаний с Жизель Бюндхен
Головокружительный успех любой модели складывается не из лайков и перепостов, а из количества рекламных кампаний. И в этом отношении Жизель нет равных. Не случайно сегодняшняя именинница — самая богатая супермодель на планете. Какими проектами гордится бразильянка, задувая 38 свечек на торте? Не налюбуемся!
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