25 практичных и красивых водолазок на осень

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Однотонная водолазка в осенний период — такая же незаменимая вещь, как и белая футболка летом. Трикотажный топ с высоким горлом уместен всегда и везде: с джинсами, юбками, каблуками, кроссовками или ботфортами. Водолазку можно носить с сарафаном, юбками всех длин, с широкими брюками. Или, стилизуя образ под 1960-е годы, сочетать вещь с брюками-дудочками, как делала Одри Хепберн в фильме «Funny Face». Бонус: в каждом варианте из-за ассоциаций со Стивом Джобсом водолазка выдаст в вас интеллектуала.
Mango, 2499 руб. (Mango)
H&M, 3499 руб. (H&M)
Oysho, 3999 руб. (Oysho)
Mango, 2499 руб. (Mango)
Uniqlo U, 3999 руб. (Uniqlo)
Uterque, 8990 руб. (Uterque)
I am Studio, 7500 руб. (I am Studio)
Monki, 1000 руб. (Monki)
Makoday, 7000 руб. (Aizel)
Zara, 1999 руб. (Zara)
Uniqlo U, 3999 руб. (Uniqlo)
Blanc.Moscow, 4800 руб. (Blanc.Moscow)
Massimo Dutti, 4490 руб. (Massimo Dutti)
Acne, 11850 руб. (ЦУМ)
Mirstores, 4320 руб. (Mirstores)
Massimo Dutti, 4490 руб. (Massimo Dutti)
Courrèges, 13 200 руб. (KM20)
Rick Owens Lilies, 18 200 руб. (SVMoscow)
Kwaidan Editions, 29600 руб. (KM20)
Emilio Pucci, 41500 руб. (ЦУМ)
Dries van Noten, 39950 руб. (ЦУМ)
Louis Vuitton, 35000 руб. (Louis Vuitton)
MSGM, 22 300 руб. (Aizel)
Uterque, 6990 руб. (Uterque)
Courrèges, 22 400 руб. (KM20)
У водолазки и бадлона точно такие же родственные связи, как и у поребрика с бордюром. В Петербурге — бадлон. Происхождение слова связывают с «bon don» (хороший подарок), словом «long» (длинный) либо с «badlonn» (любимый бренд ленинградских модников в 1970-х). С московским вариантом — водолазкой — все проще. Этимология слова действительно связана с водолазами: вещь с высокоим горлом спасало от неприятного прикосновения кожи со скафандром.