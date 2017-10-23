25 практичных и красивых водолазок на осень

Однотонная водолазка в осенний период — такая же незаменимая вещь, как и белая футболка летом. Трикотажный топ с высоким горлом уместен всегда и везде: с джинсами, юбками, каблуками, кроссовками или ботфортами. Водолазку можно носить с сарафаном, юбками всех длин, с широкими брюками. Или, стилизуя образ под 1960-е годы, сочетать вещь с брюками-дудочками, как делала Одри Хепберн в фильме «Funny Face». Бонус: в каждом варианте из-за ассоциаций со Стивом Джобсом водолазка выдаст в вас интеллектуала.