Только бизнес: что надеть на деловую встречу

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Если верить Карнеги, существуют три вещи, которые оказывают на людей самое большое влияние: смелые идеи, позитивное выражение лица и правильная одежда
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