Солнце, здравствуй: очки с прозрачными цветными линзами

Жизнь прекрасна не только в розовом цвете. В этом сезоне смотрим на мир через яркие прозрачные линзы самых разных оттенков. Круглые и вытянутые. В металлической и роговой оправе. Встречаем день с открытыми глазами и сердцем