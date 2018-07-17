17 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Солнце, здравствуй: очки с прозрачными цветными линзами
Жизнь прекрасна не только в розовом цвете. В этом сезоне смотрим на мир через яркие прозрачные линзы самых разных оттенков. Круглые и вытянутые. В металлической и роговой оправе. Встречаем день с открытыми глазами и сердцем
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