Пять марок с соломенными шляпами, о которых вы еще не слышали

Lola Hats

Что это такое: кинематографичные шляпы из Бруклина, которые выглядят актуальнее, чем модные узкие очки родом из 1990-х. Если вы еще и решитесь надеть головной убор с костюмом в мужском стиле, то лично мы вам аплодируем стоя. За что мы любим: за широкополые шляпы с необработанными краями и за модели, в которых можно косплеить Зорро. Даже если в наших широтах летом не будет хватать солнца, эти шляпы все равно показаны хотя бы в качестве антидепрессантов! Ценовой диапазон: от 130 до 275 долларов. Где купить: lolahats.com, matchesfashion.com

Benoit Missolin

Что это такое: прежде чем запустить собственный аксессуарный бренд, француз Бенуа Миссолин работал в Christian Lacroix, Mugler и Givenchy. Сегодня с ним сотрудничают Alexandre Vauthier, Cartier, Anna Sui, а Рианна и Лу Дуайон примеряют его самые безумные шляпы. За что мы любим: за иронию не в отрыве от качества. Ценовой диапазон: около 150 долларов. Где купить: benoitmissolin.com и matchesfashion.com

Clyde

Что это такое: аскетичные соломенные шляпы из Нью-Йорка для тех, кто не любит носить соломенные шляпы. За что мы любим: за лаконичность и универсальность. Кто бы мог подумать, что соломенная шляпа может стать такой же базовой вещью, как, например, белоснежная рубашка? Ценовой диапазон: от 150 до 250 долларов. Где купить: clide.world

Gigi Burris

Что это такое: нью-йоркская марка, которая разрушает стереотип о том, что соломенные шляпы уместны лишь на курорте. Создательница марки Вирджиния Буррис даже выходит в них замуж! За что мы любим: за эксперименты с формой и декором; бренд может выпустить соломенную шляпу в виде шапки «бини» и берета или украсить ее перьями, стразами, ремнями или крокодиловой кожей. Ценовой диапазон: от 300 до 500 долларов. Где купить: gigiburris.com, farfetch.com, modeoperandi.com

Sensi Studio