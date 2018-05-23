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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    23 мая 2018Галкина Алена

    Пять марок с соломенными шляпами, о которых вы еще не слышали

    Для красивой жизни в городе и за городом

    Lola Hats

    Что это такое: кинематографичные шляпы из Бруклина, которые выглядят актуальнее, чем модные узкие очки родом из 1990-х. Если вы еще и решитесь надеть головной убор с костюмом в мужском стиле, то лично мы вам аплодируем стоя.

    За что мы любим: за широкополые шляпы с необработанными краями и за модели, в которых можно косплеить Зорро. Даже если в наших широтах летом не будет хватать солнца, эти шляпы все равно показаны хотя бы в качестве антидепрессантов!

    Ценовой диапазон: от 130 до 275 долларов.

    Где купить: lolahats.com, matchesfashion.com

    Benoit Missolin

    Что это такое: прежде чем запустить собственный аксессуарный бренд, француз Бенуа Миссолин работал в Christian Lacroix, Mugler и Givenchy. Сегодня с ним сотрудничают Alexandre Vauthier, Cartier, Anna Sui, а Рианна и Лу Дуайон примеряют его самые безумные шляпы.

    За что мы любим: за иронию не в отрыве от качества.

    Ценовой диапазон: около 150 долларов.

    Где купить: benoitmissolin.com и matchesfashion.com

    Clyde

    Что это такое: аскетичные соломенные шляпы из Нью-Йорка для тех, кто не любит носить соломенные шляпы.

    За что мы любим: за лаконичность и универсальность. Кто бы мог подумать, что соломенная шляпа может стать такой же базовой вещью, как, например, белоснежная рубашка?

    Ценовой диапазон: от 150 до 250 долларов.

    Где купить: clide.world

    Gigi Burris

    Что это такое: нью-йоркская марка, которая разрушает стереотип о том, что соломенные шляпы уместны лишь на курорте. Создательница марки Вирджиния Буррис даже выходит в них замуж!

    За что мы любим: за эксперименты с формой и декором; бренд может выпустить соломенную шляпу в виде шапки «бини» и берета или украсить ее перьями, стразами, ремнями или крокодиловой кожей.

    Ценовой диапазон: от 300 до 500 долларов.

    Где купить: gigiburris.com, farfetch.com, modeoperandi.com

    Sensi Studio

    Что это такое: все аксессуары марки Sensi Studio делаются вручную в Южной Америке. Помимо шляп у бренда можно купить яркую плетеную сумку, а еще лучше — все сразу.

    За что мы любим: за веселые помпоны на полях шляпы, пастельные оттенки и шелковые ленты.

    Ценовой диапазон: от 100 до 250 долларов.

    Где купить: ЦУМ, 24sevres.com, sensistudio.com.

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