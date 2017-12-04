Этюд в лиловых тонах: украшения и аксессуары цвета сирени

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Цвет сирени может быть не столько романтичным, сколько драйвовым, будто «подключенным к электричеству», — точно как в модных аксессуарах
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