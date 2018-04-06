10 вещей из 1990-х, которые снова в моде

За что мы любим 1990-е? За самую красивую пару Кейт Мосс и Джонни Деппа, «Друзей» по телевизору, Синди Кроуфорд и Клаудию Шиффер на подиуме, пышные «начесы», цвета «вырвиглаз» и те предметы гардероба, которые носили главные героини дискотек. Сегодня те самые вещи благодаря цикличности моды снова триумфально возвращаются в коллекции дизайнеров и заполняют наш wish-лист на весну. В обзоре Elle — 10 вещей, в которые мы снова влюблены. Джинсовка 1990-е — поистине «золотое» время для денима. Помните знаменитый выход Бритни Спирс в джинсовом макси-платье? Тогда в тренде было все: от знаменитых джинсов Mawin до мини-юбок. Но главным must-have всегда считалась куртка. Сегодня дизайнеры практически цитируют джинсовки того времени: обратите внимание на крой oversize и «вареный» голубой оттенок.

Натали Портман, 1998

Айлин Кениг, 2018

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Stella McCartney, farfetch.com Tommy Jeans, yoox.com ACNE STUDIOS, net-a-porter.com

Комбинезон Самый яркий пример стиля унисекс 1990-х — комбинезон. Но если в то время в тренде были свободные джинсовые варианты, то сегодня им на смену приходят приталенные хлопковые и шелковые. И носить их следует так же, как это делает поколение миллениалов: с нарочито женственными блузами и босоножками на каблуке.

Тиффани-Амбер Тиссен, 1999

Paul & Joe, весна-лето 2018

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Burberry Valentino, mytheresa.com Stella McCartney, farfetch.com

Узкие очки Сегодня главные героини стритстайл-хроник, как Тринити из Матрицы, выбирают узкие очки. Футуристические оправы уже, кажется, есть у всех известных марок: от Off-White и Stella McCartney до моделей из коллаборации Vogue и Джиджи Хадид. Кто бы что ни выпускал, а самыми эффектными уже второй сезон подряд остаются черные.

Кадр из фильма «Матрица»

Джиджи Хадид, 2018

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LE SPECS, mytheresa.com Roberi & Fraud, tsum.ru Ray-Ban, farfetch.com

Поясная сумка Главный аксессуар последних сезонов, поясная сумка в 1990-е была не настолько популярна. Тогда, выполненную из «курточной» ткани, сумку носили на поясе исключительно для удобства. Сегодня все наоборот: замшевые модели Gucci GG Marmont — в гардеробах звезд, а яркие кожаные модели Prada — объект желания № 1 среди инфлюенсеров всего мира.

Кадр из сериала "Секс в Большом городе"

Роузи Хантингтон-Уайтли с сумкой Gucci GG Marmont, 2018

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Prada, farfetch.com Givenchy, tsum.ru Reserved

Платье в бельевом стиле Абсолютный хит вечерней моды того десятилетия — платье-комбинация. Во многом благодаря принцессе Диане, которая надела модель из первой коллекции Джона Гальяно для Dior на Мet Gala. Этой весной схема та же: чтобы стать главной героиней вечеринки, выбирайте платья-комбинации — шелковые и атласные, с кружевом или стразами.

Принцесса Диана, 1996

Christopher Kane, весна-лето 2018

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T BY ALEXANDER WANG,. farfetch.com Rag & Bone, mytheresa.com Christopher Kane, net-a-porter.com

Мини-юбка Хоть мини-юбка и считается приметой 1960-х, в 1990-е она была, кажется, еще более популярна. Девиз того времени «Чем короче — тем лучше» воспринимать всерьез не стоит, лучше взять на заметку актуальный тогда, как и сегодня, А-силуэт.

Синди Кроуфорд, 1990

Elie Saab, весна-лето 2018

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Chloe, net-a-porter.com Pinko, farfetch.com Saint Lauremt, mytheresa.com

Ботфорты ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Культовый образ «Красотки» Вивьен не выходит у дизайнеров из головы. Ботфорты покоряют подиумы и улицы мировых модных столиц. Прозрачные пластиковые, лаковые кожаные, замшевые, однотонные или с принтом — выбирайте любые.

Кадр из фильма "Красотка"

Александра Лапп, 2018

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Chloe, tsum.ru Balenciaga, mytheresa.com Stuart Weitzman, mytheresa.com

Бейсболка В 1990-е, подражая главной героине сериала «Дикий ангел» Милагрос, мы носили яркие бейсболки. Этой весной они вернулись. Jeremy Scott предлагает носить их так же — козырьком назад; Burberry украшает фирменной клеткой, а главные фэшиониста сочетают с чем угодно: от женственных платьев до футболок и джинсов.

Кадр из фильма "Дикий ангел"

Jeremy Scott, весна-лето 2018

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Burberry Off-White, farfetch.com Rag & Bone, net-a-porter.com

Олимпийка Олимпийки, считавшиеся частью спортивного костюма в 1990-е, сегодня переживают второе рождение. С чем их сочетать весной? Универсальный вариант — с джинсами; самый женственный — с шифоновым платьем вместо жакета; самый незамысловатый, но имеющий право на существование — со спортивными брюками.

Кейт Мосс на показе Tommy Hilfiger, 1990

Неделя моды в Копенгагене, весна-лето 2018

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LANEUS, farfetch.com Gucci, tsum.ru Opening Ceremony, mytheresa.com

Топ на тонких бретелях На первый взгляд, это самая простая вещь, которую только можно себе представить. Но это и ее главная фишка в сегодняшней минималистичной моде. В 1990-е топы на тонких бретелях носили Гвинет Пэлтроу и Джулия Робертс даже на красные дорожки. Так почему бы нам не надевать их хотя бы на свидание или вовсе в офис? Разумеется, под жакет.

Гвинет Пэлтроу, 1998

Неделя моды в Париже, весна-лето 2018