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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    06 апреля 2018

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде

    Мы скучали, и они вернулись

    За что мы любим 1990-е? За самую красивую пару Кейт Мосс и Джонни Деппа, «Друзей» по телевизору, Синди Кроуфорд и Клаудию Шиффер на подиуме, пышные «начесы», цвета «вырвиглаз» и те предметы гардероба, которые носили главные героини дискотек. Сегодня те самые вещи благодаря цикличности моды снова триумфально возвращаются в коллекции дизайнеров и заполняют наш wish-лист на весну. В обзоре Elle — 10 вещей, в которые мы снова влюблены.

    Джинсовка

    1990-е — поистине «золотое» время для денима. Помните знаменитый выход Бритни Спирс в джинсовом макси-платье? Тогда в тренде было все: от знаменитых джинсов Mawin до мини-юбок. Но главным must-have всегда считалась куртка. Сегодня дизайнеры практически цитируют джинсовки того времени: обратите внимание на крой oversize и «вареный» голубой оттенок.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 1.1)

    Натали Портман, 1998

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 1.2)

    Айлин Кениг, 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 2, фото 2)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 2, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 2, фото 2)

    Stella McCartney, farfetch.com

    Tommy Jeans, yoox.com

    ACNE STUDIOS, net-a-porter.com

    Комбинезон

    Самый яркий пример стиля унисекс 1990-х — комбинезон. Но если в то время в тренде были свободные джинсовые варианты, то сегодня им на смену приходят приталенные хлопковые и шелковые. И носить их следует так же, как это делает поколение миллениалов: с нарочито женственными блузами и босоножками на каблуке.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 4.1)

    Тиффани-Амбер Тиссен, 1999

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 4.2)

    Paul & Joe, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 5, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 5, фото 2)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 5, фото 3)

    Burberry

    Valentino, mytheresa.com

    Stella McCartney, farfetch.com

    Узкие очки

    Сегодня главные героини стритстайл-хроник, как Тринити из Матрицы, выбирают узкие очки. Футуристические оправы уже, кажется, есть у всех известных марок: от Off-White и Stella McCartney до моделей из коллаборации Vogue и Джиджи Хадид. Кто бы что ни выпускал, а самыми эффектными уже второй сезон подряд остаются черные.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 7.1)

    Кадр из фильма «Матрица»

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 7.2)

    Джиджи Хадид, 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 8, фото 2)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 8, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 8, фото 1)

    LE SPECS, mytheresa.com

    Roberi & Fraud, tsum.ru

    Ray-Ban, farfetch.com

    Поясная сумка

    Главный аксессуар последних сезонов, поясная сумка в 1990-е была не настолько популярна. Тогда, выполненную из «курточной» ткани, сумку носили на поясе исключительно для удобства. Сегодня все наоборот: замшевые модели Gucci GG Marmont — в гардеробах звезд, а яркие кожаные модели Prada — объект желания № 1 среди инфлюенсеров всего мира.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 10.1)

    Кадр из сериала "Секс в Большом городе"

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 10.2)

    Роузи Хантингтон-Уайтли с сумкой Gucci GG Marmont, 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 11, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 11, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 11, фото 2)

    Prada, farfetch.com

    Givenchy, tsum.ru

    Reserved

    Платье в бельевом стиле

    Абсолютный хит вечерней моды того десятилетия — платье-комбинация. Во многом благодаря принцессе Диане, которая надела модель из первой коллекции Джона Гальяно для Dior на Мet Gala. Этой весной схема та же: чтобы стать главной героиней вечеринки, выбирайте платья-комбинации — шелковые и атласные, с кружевом или стразами.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 13.1)

    Принцесса Диана, 1996

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 13.2)

    Christopher Kane, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 14, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 14, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 14, фото 2)

    T BY ALEXANDER WANG,. farfetch.com

    Rag & Bone, mytheresa.com

    Christopher Kane, net-a-porter.com

    Мини-юбка

    Хоть мини-юбка и считается приметой 1960-х, в 1990-е она была, кажется, еще более популярна. Девиз того времени «Чем короче — тем лучше» воспринимать всерьез не стоит, лучше взять на заметку актуальный тогда, как и сегодня, А-силуэт. 

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 15.1)

    Синди Кроуфорд, 1990

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 15.2)

    Elie Saab, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 17, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 17, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 17, фото 2)

    Chloe, net-a-porter.com

    Pinko, farfetch.com

    Saint Lauremt, mytheresa.com

    Ботфорты

    ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Культовый образ «Красотки» Вивьен не выходит у дизайнеров из головы. Ботфорты покоряют подиумы и улицы мировых модных столиц. Прозрачные пластиковые, лаковые кожаные, замшевые, однотонные или с принтом — выбирайте любые.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 17.1)

    Кадр из фильма "Красотка"

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 17.2)

    Александра Лапп, 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 20, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 18, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 18, фото 2)

    Chloe, tsum.ru

    Balenciaga, mytheresa.com

    Stuart Weitzman, mytheresa.com

    Бейсболка

    В 1990-е, подражая главной героине сериала «Дикий ангел» Милагрос, мы носили яркие бейсболки. Этой весной они вернулись. Jeremy Scott предлагает носить их так же — козырьком назад; Burberry украшает фирменной клеткой, а главные фэшиониста сочетают с чем угодно: от женственных платьев до футболок и джинсов.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 20.1)

    Кадр из фильма "Дикий ангел"

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 20.2)

    Jeremy Scott, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 21, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 21, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 23, фото 2)

    Burberry

    Off-White, farfetch.com

    Rag & Bone, net-a-porter.com

    Олимпийка

    Олимпийки, считавшиеся частью спортивного костюма в 1990-е, сегодня переживают второе рождение. С чем их сочетать весной? Универсальный вариант — с джинсами; самый женственный — с шифоновым платьем вместо жакета; самый незамысловатый, но имеющий право на существование — со спортивными брюками.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 23.1)

    Кейт Мосс на показе Tommy Hilfiger, 1990

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 23.2)

    Неделя моды в Копенгагене, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 26, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 26, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 26, фото 2)

    LANEUS, farfetch.com

    Gucci, tsum.ru

    Opening Ceremony, mytheresa.com

    Топ на тонких бретелях

    На первый взгляд, это самая простая вещь, которую только можно себе представить. Но это и ее главная фишка в сегодняшней минималистичной моде. В 1990-е топы на тонких бретелях носили Гвинет Пэлтроу и Джулия Робертс даже на красные дорожки. Так почему бы нам не надевать их хотя бы на свидание или вовсе в офис? Разумеется, под жакет.

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 25.1)

    Гвинет Пэлтроу, 1998

    10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (фото 28.2)

    Неделя моды в Париже, весна-лето 2018

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    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 29, фото 0)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 29, фото 1)
    • 10 вещей из 1990-х, которые снова в моде (галерея 29, фото 2)

    OFF-WHITE, tsum.ru

    ZADIG & VOLTAIRE, farfetch.com

    Helmut Lang, mytheresa.com

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