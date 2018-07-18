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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 июля 2018

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун

    ELLE собрал самые красивые наряды в культовом модном принте 

    Принт виши или гингем, который последний сезон все чаще мелькает в гардеробах икон стиля, вновь в тренде. Например, первая леди США Мелания Трамп демонстрировала в своем образе рубашку в розовую клетку весной 2017 года, а этим летом предстала в платье с синим клетчатым узором. Знаменитая оскароносная Риз Уизерспун также является поклонницей этого нежного рисунка и часто примеряет наряды в маленькую клетку, который, кстати, ввели в моду американцы.

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 1)

    Изначально принт появился во французском городе Виши. Там в начале XX века начали использовать ткань в графичную клетку для производства салфеток, постельного белья, скатертей и обивок для кресел. Позже принт виши дошел до США, где элегантные и находчивые домохозяйки перенесли его на одежду.

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 3)
    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 4)

    В последствии стиль пин-ап обеспечил клетке большую популярность, но судьбоносная минута славы случилась позже. В июне 1959 года, когда Брижит Бардо вышла замуж за Жака Шарье в платье в клетку виши, вокруг принта случился ажиотаж. Вот уже несколько десятилетий каждый сезон дизайнеры создают новые вариации на тему популярного узора. ELLE собрал самые красивые платья, которые можно носить как с классическими лодочками, так и с белоснежными кедами и яркими мюли.

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 1)

    MANGO, 2 999 руб

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 2)

    DIANE VON FURSTENBERG, 41 150 руб. (tsum.ru)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 3)

    NATASHA ZINKO, 38 500 руб. (farfetch.com)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 4)

    REJINA PYO, 36 700 руб. (mytheresa.com)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 5)

    CLU, 16 600 руб. (ru.shopbop.com)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 9)

    JOSEPH, 20 800 руб. (mytheresa.com)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 10)

    SOFIE D'HOORE, 20 736 руб.

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 11)

    CHRISTOPHER KANE, 72 073 руб. (farfetch.com)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 12)

    Ли-Лу, 14 000 руб. (aizel.ru)

    10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун (фото 13)

    MANGO, 2 999 руб.

    Elle

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