10 платьев в клетку виши как у Брижит Бардо, Мелании Трамп и Риз Уизерспун

Принт виши или гингем, который последний сезон все чаще мелькает в гардеробах икон стиля, вновь в тренде. Например, первая леди США Мелания Трамп демонстрировала в своем образе рубашку в розовую клетку весной 2017 года, а этим летом предстала в платье с синим клетчатым узором. Знаменитая оскароносная Риз Уизерспун также является поклонницей этого нежного рисунка и часто примеряет наряды в маленькую клетку, который, кстати, ввели в моду американцы.

Изначально принт появился во французском городе Виши. Там в начале XX века начали использовать ткань в графичную клетку для производства салфеток, постельного белья, скатертей и обивок для кресел. Позже принт виши дошел до США, где элегантные и находчивые домохозяйки перенесли его на одежду.

В последствии стиль пин-ап обеспечил клетке большую популярность, но судьбоносная минута славы случилась позже. В июне 1959 года, когда Брижит Бардо вышла замуж за Жака Шарье в платье в клетку виши, вокруг принта случился ажиотаж. Вот уже несколько десятилетий каждый сезон дизайнеры создают новые вариации на тему популярного узора. ELLE собрал самые красивые платья, которые можно носить как с классическими лодочками, так и с белоснежными кедами и яркими мюли.

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