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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    28 октября 2017

    Персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина

    31 октября одеваемся как Карл Лагрефельд, Анна Пьяджи или Донателла Версаче

    Не каждый же год на Хэллоуин одеваться в медсестру или ведьму. Если вы любите моду и следите за всеми ее действующими лицами, вам точно давно пора примерить их образы. Так можно выглядеть в духе праздника и не предавать модные тенденции.

    Айрис Апфель

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Эта икона стиля очутилась в мире моды после 90 лет - просто уникальный эклектичный стиль этого дизайнера по интерьерам наконец заметили только в XXI веке. Чтобы повторить образ Апфель в первую очередь понадобится седой короткий парик и большие круглые очки. В остальных аксессуарах и одежде просто придерживайтесь яркой гаммы, эксцентричных принтов и длины миди.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Кимоно, Rixo Lond; туфли, Tabitha Simmons; брюки, Max Mara; солнцезащитные очки, Gucci; пальто из овчины, Saks Potts; бусы, Monnies; клатч, Edie Parker

    Изабелла Блоу

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    «Когда я впервые увидел Изабеллу, - рассказал ELLE Эдгардо Озорио, создатель бренда Aquazzura, - на ней была шляпа Филипа Триси, больше похожая на розовую спутниковую тарелку». Похожий головной убор станет центральной деталью образа в стиле Блоу. Но обязательно добавьте еще накидку-кимоно с мехом или перьями и ботильоны в викторианском стиле.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Пальто из меха североамериканской норки NAFA, Braschi; ботильоны, Guiseppe Zanotti; платье, Chloé; солнцезащитные очки, Le Specs; шляпа, Philip Treacy; клатч, Eddie Borgo

    Карл Лагерфельд

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Самый узнаваемый образ - конечно, у Карла Лагерфельда. Он уже давно стал частью поп-культуры, да и сам дизайнер часто иронизирует над своим внешним видом, придумывая, к примеру, брелки Карлито для Fendi. Вооружитесь белой рубашкой, черным галстуком или бантом, кожаными перчатками без пальцев и черным жакетом. Но самое важное - убрать волосы в хвост и надеть темные очки, и можно участвовать в шоу двойников Лагерфельда!

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Рубашка, Helmut Lang; митенки, Karl Lagerfeld; солнцезащитные очки, Stella McCartney; жакет и брюки, все - Alexander McQueen; колье, Chanel Vintage; ботильоны, Acne

    Сюзи Менкес

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Может, вы ни разу не читали статьи этой легендарной журналистки, но ее внешность вам, наверняка, знакома. Чтобы на время Хэллоуина перевоплотиться в Сюзи Менкес, заколите челку наверх - это ее фирменный прием, благодаря которому ее образ настолько узнаваем. Наденьте небольшие очки, минималистские украшения и просторные платья или пальто.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Пальто, Valentino; брюки, Lela Rose; туфли, Miu Miu; топ, G.V.G.V.; очки, Cutler&Gross; сумка, Manu Atelier

    Анна Винтур

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Легендарный главный редактор не гонится за сиюминутными тенденциями. Анна Винтур предпочитает стиль 60-х с его геометрическими узорами, мехами и четкими А-образными силуэтами. Чтобы выглядеть, как она, вам будет необходим парик-каре, черные очки, платье с цветочным принтом и пальто с меховой оторочкой.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Пальто и сумка, все - Prada; платье, Giambattista Valli; солнцезащитные очки, Versace; колье, Marni; сапоги, Victoria Beckham

    Анна Пьяджи

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Эта эксцентричная итальянка навсегда осталась в истории моды благодаря уникальному стилю - Анна Пьяджи не боялась сочетать несочетаемое, выглядеть так, будто она гостья из прошлого, и при этом все равно поддерживать молодых дизайнеров. Для ее образа вам нужно будет уделить внимание макияжу - выбелить пудрой лицо, накрасить губы в духе актрис немого кино. А дальше просто надевайте все лучшее сразу - блузы, корсеты, платки, жакеты в стиле милитари и много украшений.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Блуза, Saloni; корсет, Acler; шейный платок, Dolce&Gabbana; брюки, Joseph; жакет, Red Valentino; туфли, Malone Souliers; серьги, Katerina Makriyianni

    Дафна Гиннесс

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Наследница пивоваренной империи Guinness, Дафна была одной из первых, кто надел знаменитые ботильоны Armadillo Александра Маккуина. И чтобы спародировать ее образ, нужно будет найти такую обувь, которая бы тоже нарушала все правила гравитации. Готическое платье с широкими плечами, накидка, как из фильмов о Гарри Поттере и фигуративные украшения - вот ваши пункты в список необходимых вещей для костюма Дафны.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Платье, Preen; ремень, Manokhi; брошь, Saint Laurent; сумка, Alexander Wang; серьги, Alexander McQueen; ботильоны, Guiseppe Zanotti

    Донателла Версаче

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Образ этой итальянки, наверное, самый простой - вам понадобится только парик из длинных светлых волос и автозагар. А вот сексуальное черное короткое платье, туфли на платформе и украшения из желтого золота у вас скорее всего и так есть, ведь это вечная классика.

    персонажи мира моды, чьи образы подойдут для Хэллоуина фото [5]

    Пальто, Michael Kors Collection; платье, Thierry Mugler; туфли, Charlotte Olympia; серьги, Rosantica; кольцо, Gucci; клатч, Balmain

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