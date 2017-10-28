Не каждый же год на Хэллоуин одеваться в медсестру или ведьму. Если вы любите моду и следите за всеми ее действующими лицами, вам точно давно пора примерить их образы. Так можно выглядеть в духе праздника и не предавать модные тенденции.

Айрис Апфель

Эта икона стиля очутилась в мире моды после 90 лет - просто уникальный эклектичный стиль этого дизайнера по интерьерам наконец заметили только в XXI веке. Чтобы повторить образ Апфель в первую очередь понадобится седой короткий парик и большие круглые очки. В остальных аксессуарах и одежде просто придерживайтесь яркой гаммы, эксцентричных принтов и длины миди.

Кимоно, Rixo Lond; туфли, Tabitha Simmons; брюки, Max Mara; солнцезащитные очки, Gucci; пальто из овчины, Saks Potts; бусы, Monnies; клатч, Edie Parker

Изабелла Блоу

«Когда я впервые увидел Изабеллу, - рассказал ELLE Эдгардо Озорио, создатель бренда Aquazzura, - на ней была шляпа Филипа Триси, больше похожая на розовую спутниковую тарелку». Похожий головной убор станет центральной деталью образа в стиле Блоу. Но обязательно добавьте еще накидку-кимоно с мехом или перьями и ботильоны в викторианском стиле.

Пальто из меха североамериканской норки NAFA, Braschi; ботильоны, Guiseppe Zanotti; платье, Chloé; солнцезащитные очки, Le Specs; шляпа, Philip Treacy; клатч, Eddie Borgo

Карл Лагерфельд

Самый узнаваемый образ - конечно, у Карла Лагерфельда. Он уже давно стал частью поп-культуры, да и сам дизайнер часто иронизирует над своим внешним видом, придумывая, к примеру, брелки Карлито для Fendi. Вооружитесь белой рубашкой, черным галстуком или бантом, кожаными перчатками без пальцев и черным жакетом. Но самое важное - убрать волосы в хвост и надеть темные очки, и можно участвовать в шоу двойников Лагерфельда!

Рубашка, Helmut Lang; митенки, Karl Lagerfeld; солнцезащитные очки, Stella McCartney; жакет и брюки, все - Alexander McQueen; колье, Chanel Vintage; ботильоны, Acne

Сюзи Менкес

Может, вы ни разу не читали статьи этой легендарной журналистки, но ее внешность вам, наверняка, знакома. Чтобы на время Хэллоуина перевоплотиться в Сюзи Менкес, заколите челку наверх - это ее фирменный прием, благодаря которому ее образ настолько узнаваем. Наденьте небольшие очки, минималистские украшения и просторные платья или пальто.

Пальто, Valentino; брюки, Lela Rose; туфли, Miu Miu; топ, G.V.G.V.; очки, Cutler&Gross; сумка, Manu Atelier

Анна Винтур

Легендарный главный редактор не гонится за сиюминутными тенденциями. Анна Винтур предпочитает стиль 60-х с его геометрическими узорами, мехами и четкими А-образными силуэтами. Чтобы выглядеть, как она, вам будет необходим парик-каре, черные очки, платье с цветочным принтом и пальто с меховой оторочкой.

Пальто и сумка, все - Prada; платье, Giambattista Valli; солнцезащитные очки, Versace; колье, Marni; сапоги, Victoria Beckham

Анна Пьяджи

Эта эксцентричная итальянка навсегда осталась в истории моды благодаря уникальному стилю - Анна Пьяджи не боялась сочетать несочетаемое, выглядеть так, будто она гостья из прошлого, и при этом все равно поддерживать молодых дизайнеров. Для ее образа вам нужно будет уделить внимание макияжу - выбелить пудрой лицо, накрасить губы в духе актрис немого кино. А дальше просто надевайте все лучшее сразу - блузы, корсеты, платки, жакеты в стиле милитари и много украшений.

Блуза, Saloni; корсет, Acler; шейный платок, Dolce&Gabbana; брюки, Joseph; жакет, Red Valentino; туфли, Malone Souliers; серьги, Katerina Makriyianni

Дафна Гиннесс

Наследница пивоваренной империи Guinness, Дафна была одной из первых, кто надел знаменитые ботильоны Armadillo Александра Маккуина. И чтобы спародировать ее образ, нужно будет найти такую обувь, которая бы тоже нарушала все правила гравитации. Готическое платье с широкими плечами, накидка, как из фильмов о Гарри Поттере и фигуративные украшения - вот ваши пункты в список необходимых вещей для костюма Дафны.

Платье, Preen; ремень, Manokhi; брошь, Saint Laurent; сумка, Alexander Wang; серьги, Alexander McQueen; ботильоны, Guiseppe Zanotti

Донателла Версаче

Образ этой итальянки, наверное, самый простой - вам понадобится только парик из длинных светлых волос и автозагар. А вот сексуальное черное короткое платье, туфли на платформе и украшения из желтого золота у вас скорее всего и так есть, ведь это вечная классика.