10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных

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Онлайн-магазин французской марки Muun похож на виртуальный музей плетеных сумок: крошечные клатчи на шнурках, трогательные корзинки для пикника и объемные шоперы. Наш выбор — соломенная сумка с кожаным ремнем и подкладкой в клетку гингем, от которой веет романтикой Парижа 1960-х годов.
Да, это всего лишь вязаная сумка. Но носить ее нужно с аристократическим достоинством — например, с вечерними платьями! Купить ностальгический аксессуар можно в онлайн-магазине петербургского бренда M_U_R.
Сумки филиппинской марки делают вручную ремесленники Манилы — именно поэтому одни и те же модели могут различаться между собой. Но этот локальный флер, снабженный добротным качеством, сделал сумки бренда желанными по всему миру. На сегодняшний день модели Aranaz можно купить в Selfridges, Le Bon Marche, в ЦУМе, а также онлайн в 24Sevres, Moda Operandi и Shopbop.
Плетеная сумка и роговые ручки — признаться, не самое привычное сочетание, но оттого сумка становится еще более желанной. А для самых отважных у российской марки 12storeez есть похожая модель, но с деревянной ручкой.
Кроме симпатичных купальников у марки Oysho можно найти не менее симпатичные пляжные сумки — да еще в таком размере, что при желании в них можно унести целый дом.
Эта миниатюрная сумка не самая практичная в подборке: из-за размера она вряд ли будет полезной на пляже или на пикнике. Зато аксессуар точно обратит на себя внимание на летних вечеринках.
Самые актуальные сумки сезона должны быть похожи на что угодно, но только не на сумки. Лучше всего эту тенденцию иллюстрирует модель, которую ласково называют «ведерко», в виде ананаса. Все аксессуары Sensi Studio делают вручную в Южной Америке. Купить сумки бренда можно на Shopbop, Net-a-porter или Farfetch.
Мы знаем, с чем отправляться на летние музыкальные фестивали! С новенькой круглой сумкой Mango. А по будням ее можно носить с джинсами и строгими костюмами.
Бренд сумок, который в прошлом году покорил сразу Инстаграм, стритстайл и ритейл. Если считаете, что остромодную сумку Cult Gaia вам просто не с чем будет носить, зайдите в Инстаграм марки. Там вы точно найдете с десяток свежих и смелых сочетаний.
У российской марки есть все для идеального отпуска: в купленную соломенную сумку «Паче» советуем положить другие вещи бренда: например, белоснежный сарафан и купальник с открытой спиной и высоким вырезом, как у супермоделей 1980-х.