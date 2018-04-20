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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    20 апреля 2018

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных

    От 3 до 30 тысяч рублей

    Muun, 13 500 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 1)

    Онлайн-магазин французской марки Muun похож на виртуальный музей плетеных сумок: крошечные клатчи на шнурках, трогательные корзинки для пикника и объемные шоперы. Наш выбор — соломенная сумка с кожаным ремнем и подкладкой в клетку гингем, от которой веет романтикой Парижа 1960-х годов.

    M_U_R, 6 500 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 4)

    Да, это всего лишь вязаная сумка. Но носить ее нужно с аристократическим достоинством — например, с вечерними платьями! Купить ностальгический аксессуар можно в онлайн-магазине петербургского бренда M_U_R.

    Aranaz, 19 500 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 7)

    Сумки филиппинской марки делают вручную ремесленники Манилы — именно поэтому одни и те же модели могут различаться между собой. Но этот локальный флер, снабженный добротным качеством, сделал сумки бренда желанными по всему миру. На сегодняшний день модели Aranaz можно купить в Selfridges, Le Bon Marche, в ЦУМе, а также онлайн в 24Sevres, Moda Operandi и Shopbop.

    12storeez, 11 980 рублей 

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 10)

    Плетеная сумка и роговые ручки — признаться, не самое привычное сочетание, но оттого сумка становится еще более желанной. А для самых отважных у российской марки 12storeez есть похожая модель, но с деревянной ручкой. 

    Oysho, 3 999 рублей 

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 13)

    Кроме симпатичных купальников у марки Oysho можно найти не менее симпатичные пляжные сумки — да еще в таком размере, что при желании в них можно унести целый дом. 

    Uterque, 8 990 рублей 

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 16)

    Эта миниатюрная сумка не самая практичная в подборке: из-за размера она вряд ли будет полезной на пляже или на пикнике. Зато аксессуар точно обратит на себя внимание на летних вечеринках.

    Sensi Studio, 22 900 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 19)

    Самые актуальные сумки сезона должны быть похожи на что угодно, но только не на сумки. Лучше всего эту тенденцию иллюстрирует модель, которую ласково называют «ведерко», в виде ананаса. Все аксессуары Sensi Studio делают вручную в Южной Америке. Купить сумки бренда можно на Shopbop, Net-a-porter или Farfetch.

    Mango, 6 499 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 22)

    Мы знаем, с чем отправляться на летние музыкальные фестивали! С новенькой круглой сумкой Mango. А по будням ее можно носить с джинсами и строгими костюмами.

    Cult Gaia, 29 500 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 25)

    Бренд сумок, который в прошлом году покорил сразу Инстаграм, стритстайл и ритейл. Если считаете, что остромодную сумку Cult Gaia вам просто не с чем будет носить, зайдите в Инстаграм марки. Там вы точно найдете с десяток свежих и смелых сочетаний.

    «Паче», 2 700 рублей

    10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных (фото 28)

    У российской марки есть все для идеального отпуска: в купленную соломенную сумку «Паче» советуем положить другие вещи бренда: например, белоснежный сарафан и купальник с открытой спиной и высоким вырезом, как у супермоделей 1980-х.

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