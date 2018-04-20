10 очень красивых сумок на лето — вязаных и плетеных

Muun, 13 500 рублей

Онлайн-магазин французской марки Muun похож на виртуальный музей плетеных сумок: крошечные клатчи на шнурках, трогательные корзинки для пикника и объемные шоперы. Наш выбор — соломенная сумка с кожаным ремнем и подкладкой в клетку гингем, от которой веет романтикой Парижа 1960-х годов.

M_U_R, 6 500 рублей

Да, это всего лишь вязаная сумка. Но носить ее нужно с аристократическим достоинством — например, с вечерними платьями! Купить ностальгический аксессуар можно в онлайн-магазине петербургского бренда M_U_R.

Aranaz, 19 500 рублей

Сумки филиппинской марки делают вручную ремесленники Манилы — именно поэтому одни и те же модели могут различаться между собой. Но этот локальный флер, снабженный добротным качеством, сделал сумки бренда желанными по всему миру. На сегодняшний день модели Aranaz можно купить в Selfridges, Le Bon Marche, в ЦУМе, а также онлайн в 24Sevres, Moda Operandi и Shopbop.

12storeez, 11 980 рублей

Плетеная сумка и роговые ручки — признаться, не самое привычное сочетание, но оттого сумка становится еще более желанной. А для самых отважных у российской марки 12storeez есть похожая модель, но с деревянной ручкой.

Oysho, 3 999 рублей

Кроме симпатичных купальников у марки Oysho можно найти не менее симпатичные пляжные сумки — да еще в таком размере, что при желании в них можно унести целый дом.

Uterque, 8 990 рублей

Эта миниатюрная сумка не самая практичная в подборке: из-за размера она вряд ли будет полезной на пляже или на пикнике. Зато аксессуар точно обратит на себя внимание на летних вечеринках.

Sensi Studio, 22 900 рублей

Самые актуальные сумки сезона должны быть похожи на что угодно, но только не на сумки. Лучше всего эту тенденцию иллюстрирует модель, которую ласково называют «ведерко», в виде ананаса. Все аксессуары Sensi Studio делают вручную в Южной Америке. Купить сумки бренда можно на Shopbop, Net-a-porter или Farfetch.

Mango, 6 499 рублей

Мы знаем, с чем отправляться на летние музыкальные фестивали! С новенькой круглой сумкой Mango. А по будням ее можно носить с джинсами и строгими костюмами.

Cult Gaia, 29 500 рублей

Бренд сумок, который в прошлом году покорил сразу Инстаграм, стритстайл и ритейл. Если считаете, что остромодную сумку Cult Gaia вам просто не с чем будет носить, зайдите в Инстаграм марки. Там вы точно найдете с десяток свежих и смелых сочетаний.

«Паче», 2 700 рублей