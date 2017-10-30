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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    30 октября 2017ЖУРНАЛ ELLE №21 октябрь

    Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

    Питаться по аюверде, тренировать шпагат и устраивать пробежки даже под дождем – бьюти-рутина в октябре потребует дисциплины

    Идем на восток

    Студия йоги Yoga Class ударилась в китайскую медицину. Теперь здесь можно сделать лечебные массажи и составить диету из продуктов, подстегивающих жизненную энергию ци. Организм заработает как часы!

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [1]

    Кроссовки Zoom Fearless Flyknit, Nike, не скользят, даже если бежать в них по мокрому асфальту.

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [2]

    Совсем зеленая

    Органический бренд The Body Shop выпустил маску Japanese Matcha Tea с экстрактом чая матча. 15 минут — и она глубоко очистит поры, выведет токсины и придаст коже сияние. Подружки позеленеют от зависти!

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [4]

    Модель поведения

    В честь своего 50-летия топ-модель Синди Кроуфорд написала книгу «Жить и восхищать». Вдохновляющий рассказ о том, как чувствовать себя привлекательной в любом возрасте.

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [3]

    Подсесть на допинг

    Новая программа Be Strong, Organic Religion, создана для тех, кто активно занимается спортом. Заменяя перекусы, фруктово-овощные фреши, она придает сил и помогает мышцам быстрее восстановиться после тренировок.

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [5]

    В сравнении с куриными яйцами перепелиные содержат больше витамина B12 и железа. На заметку тем, кто ест мало мяса или совсем от него отказался.

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [6]

    Под одной крышей

    Проект Top Streching занял апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Да не простые, а с wow-эффектом: выходом на крышу и панорамными окнами. Теперь практиковать шпагаты можно с нереальным видом на город. Готовьтесь быть на ­высоте!

    Wellness-новости: актуальные тенденции в области питания и фитнеса фото [7]ФОТОGetty Images

    В московских фитнес-студиях Fit-N-Go – свой дресс-код: костюмы с датчиками, воздействующими на мышцы током. Почему стоит примерить такую экипировку, рассказывает Анастасия Васильева

    Любители всего с пометкой wellness уже во­всю практикуют тренировки в EMS-костюмах. Для непосвященных: эта экипировка ­дает короткие электроимпульсы, благодаря которым мышцы сокращаются сильнее. 20-минутный комплекс в такой одежке сродни трем часам усердной работы в зале. О популярности этого нетривиального вида спорта свидетельствуют больше миллиона постов с хэштегом #ems. А еще доподлинно известно — именно так свои образцово-показательные тела ­лепят Мадонна и Хайди Клум.

    В столице спортивной миостимуляцией занимаются студии Fit-n-Go. Совсем недавно здешний пул тренировок в чудо-экипировке — от кардио до бокса — пополнился танцами. С них-то я и решила начать знакомство с EMS. Как и полагается, вначале пере­оделась в спецкостюм. Нижний слой выполнен из легкой хлопковой ткани, а верхний — из плотного материала, сплошь усыпанного электродами и проводами. В чем-то похожем расхищала гробницы Лара Крофт.

    Скажу сразу: танцевать я не умею. Совсем. Разве что на вечеринках — но это, согласитесь, другой жанр. Неудивительно, что поначалу на уроке с профессиональным хореографом чувствовала себя неловко. Впрочем, как только она настроила на айпаде режимы стимуляции всех мышц, о стеснении я забыла и думать. Ягодицы, живот, руки — все тело затряслось! Нет, это совсем не больно! Просто от такой «подзарядки» невольно начинаешь двигаться зажигательнее Бейонсе. Хочешь ты этого или нет. Да и громкая музыка с мерцающим диско-шаром к веселым танцам располагает. «В костюме легко выполнять даже самые неприятные упражнения — на нижний пресс и внутреннюю поверхность бедра. Ведь количество повторов можно смело сокращать втрое, — комментировала мой тренер Алина Демидова. — К тому же если в зале мы прорабатываем мышцы поочередно, то здесь — все тело разом. Другой весомый бонус: антицеллюлитный эффект, как после курса процедур на аппарате LPG».

    Выйдя с занятия, я не ощутила никакой усталости. Только приятную боль в мышцах наутро. Заманчивая опция — костюм можно заполучить в домашнее пользование. Как вам идея «тренироваться по полной программе» за просмотром любимого сериала? Правда, отдать за экипировку придется кругленькую сумму. Кажется, вот он — повод сэкономиить на бургерах и капкейках ради вожделенного размера XS!

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    В этом профиле можно подсмотреть интересные, а главное — несложные рецепты веганских блюд. В том числе десертов и бургеров!

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    В аккаунте смуглой красавицы с гавайских островов — не только классическая, но и парная йога. Зрелищно!

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    @massy.aries

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