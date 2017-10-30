Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

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Питаться по аюверде, тренировать шпагат и устраивать пробежки даже под дождем – бьюти-рутина в октябре потребует дисциплины
Студия йоги Yoga Class ударилась в китайскую медицину. Теперь здесь можно сделать лечебные массажи и составить диету из продуктов, подстегивающих жизненную энергию ци. Организм заработает как часы!
Кроссовки Zoom Fearless Flyknit, Nike, не скользят, даже если бежать в них по мокрому асфальту.
Органический бренд The Body Shop выпустил маску Japanese Matcha Tea с экстрактом чая матча. 15 минут — и она глубоко очистит поры, выведет токсины и придаст коже сияние. Подружки позеленеют от зависти!
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В сравнении с куриными яйцами перепелиные содержат больше витамина B12 и железа. На заметку тем, кто ест мало мяса или совсем от него отказался.
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В московских фитнес-студиях Fit-N-Go – свой дресс-код: костюмы с датчиками, воздействующими на мышцы током. Почему стоит примерить такую экипировку, рассказывает Анастасия Васильева
Любители всего с пометкой wellness уже вовсю практикуют тренировки в EMS-костюмах. Для непосвященных: эта экипировка дает короткие электроимпульсы, благодаря которым мышцы сокращаются сильнее. 20-минутный комплекс в такой одежке сродни трем часам усердной работы в зале. О популярности этого нетривиального вида спорта свидетельствуют больше миллиона постов с хэштегом #ems. А еще доподлинно известно — именно так свои образцово-показательные тела лепят Мадонна и Хайди Клум.
В столице спортивной миостимуляцией занимаются студии Fit-n-Go. Совсем недавно здешний пул тренировок в чудо-экипировке — от кардио до бокса — пополнился танцами. С них-то я и решила начать знакомство с EMS. Как и полагается, вначале переоделась в спецкостюм. Нижний слой выполнен из легкой хлопковой ткани, а верхний — из плотного материала, сплошь усыпанного электродами и проводами. В чем-то похожем расхищала гробницы Лара Крофт.
Скажу сразу: танцевать я не умею. Совсем. Разве что на вечеринках — но это, согласитесь, другой жанр. Неудивительно, что поначалу на уроке с профессиональным хореографом чувствовала себя неловко. Впрочем, как только она настроила на айпаде режимы стимуляции всех мышц, о стеснении я забыла и думать. Ягодицы, живот, руки — все тело затряслось! Нет, это совсем не больно! Просто от такой «подзарядки» невольно начинаешь двигаться зажигательнее Бейонсе. Хочешь ты этого или нет. Да и громкая музыка с мерцающим диско-шаром к веселым танцам располагает. «В костюме легко выполнять даже самые неприятные упражнения — на нижний пресс и внутреннюю поверхность бедра. Ведь количество повторов можно смело сокращать втрое, — комментировала мой тренер Алина Демидова. — К тому же если в зале мы прорабатываем мышцы поочередно, то здесь — все тело разом. Другой весомый бонус: антицеллюлитный эффект, как после курса процедур на аппарате LPG».
Выйдя с занятия, я не ощутила никакой усталости. Только приятную боль в мышцах наутро. Заманчивая опция — костюм можно заполучить в домашнее пользование. Как вам идея «тренироваться по полной программе» за просмотром любимого сериала? Правда, отдать за экипировку придется кругленькую сумму. Кажется, вот он — повод сэкономиить на бургерах и капкейках ради вожделенного размера XS!
В инстаграме food-блогера из Лондона чудо какие красивые и полезные блюда.
@Alphafoodie
Белокурая американка ведет собственный фитнес-блог. Уровень эстетики зашкаливает!
@Natalieuhling
Образцовая стойка на голове — здесь. Именно с помощью йоги бразильская супермодель, ангел Victoria's Secret, поддерживает идеальную форму.
@Izabelgoulart
В этом профиле можно подсмотреть интересные, а главное — несложные рецепты веганских блюд. В том числе десертов и бургеров!
@Letscookvegan
В аккаунте смуглой красавицы с гавайских островов — не только классическая, но и парная йога. Зрелищно!
@rocamoon
Аудитория wellness-коуча из Калифорнии разрослась до 2,3 млн. Секрет в мотивирующих видео с убойным кардио.
@massy.aries