Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

В сравнении с куриными яйцами перепелиные содержат больше витамина B12 и железа. На заметку тем, кто ест мало мяса или совсем от него отказался.

Проект Top Streching занял апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Да не простые, а с wow-эффектом: выходом на крышу и панорамными окнами. Теперь практиковать шпагаты можно с нереальным видом на город. Готовьтесь быть на ­высоте!

Любители всего с пометкой wellness уже во­всю практикуют тренировки в EMS-костюмах. Для непосвященных: эта экипировка ­дает короткие электроимпульсы, благодаря которым мышцы сокращаются сильнее. 20-минутный комплекс в такой одежке сродни трем часам усердной работы в зале. О популярности этого нетривиального вида спорта свидетельствуют больше миллиона постов с хэштегом #ems. А еще доподлинно известно — именно так свои образцово-показательные тела ­лепят Мадонна и Хайди Клум.

В столице спортивной миостимуляцией занимаются студии Fit-n-Go. Совсем недавно здешний пул тренировок в чудо-экипировке — от кардио до бокса — пополнился танцами. С них-то я и решила начать знакомство с EMS. Как и полагается, вначале пере­оделась в спецкостюм. Нижний слой выполнен из легкой хлопковой ткани, а верхний — из плотного материала, сплошь усыпанного электродами и проводами. В чем-то похожем расхищала гробницы Лара Крофт.

Скажу сразу: танцевать я не умею. Совсем. Разве что на вечеринках — но это, согласитесь, другой жанр. Неудивительно, что поначалу на уроке с профессиональным хореографом чувствовала себя неловко. Впрочем, как только она настроила на айпаде режимы стимуляции всех мышц, о стеснении я забыла и думать. Ягодицы, живот, руки — все тело затряслось! Нет, это совсем не больно! Просто от такой «подзарядки» невольно начинаешь двигаться зажигательнее Бейонсе. Хочешь ты этого или нет. Да и громкая музыка с мерцающим диско-шаром к веселым танцам располагает. «В костюме легко выполнять даже самые неприятные упражнения — на нижний пресс и внутреннюю поверхность бедра. Ведь количество повторов можно смело сокращать втрое, — комментировала мой тренер Алина Демидова. — К тому же если в зале мы прорабатываем мышцы поочередно, то здесь — все тело разом. Другой весомый бонус: антицеллюлитный эффект, как после курса процедур на аппарате LPG».

Выйдя с занятия, я не ощутила никакой усталости. Только приятную боль в мышцах наутро. Заманчивая опция — костюм можно заполучить в домашнее пользование. Как вам идея «тренироваться по полной программе» за просмотром любимого сериала? Правда, отдать за экипировку придется кругленькую сумму. Кажется, вот он — повод сэкономиить на бургерах и капкейках ради вожделенного размера XS!