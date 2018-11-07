07 ноября 2018Зеляева ВалентинаЖУРНАЛ ELLE №22 ноябрь 2017
Велнес-советы Валентины Зеляевой: наука сна и правильных сновидений
Оказывается, такая привычная вещь, как сон, обладает целым сводом законов и табу. Как извлечь из объятий Морфея максимальную пользу для внешности, здоровья и научиться видеть «правильные» сны, рассказывает wellness-колумнист ELLE Валентина Зеляева
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