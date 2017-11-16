«Умные» тренировки в фитнес-клубах X-Fit

С конца сентября в расписание фитнес-клубов X-Fit добавилась еще одна тренировка – X-Total Pro, уже зарекомендовавшая себя как одна из самых эффективных. По сути это старый добрый функциональный тренинг, но во время выполнения упражнений задействованы абсолютно все мышцы, а тело учится двигаться анатомически правильно.

Полностью использовать потенциал помогает разнообразное мелкое оборудование: медицинские мячи, бодибары, гантели, глайды, резиновые амортизаторы (но не больше двух видов за одну тренировку). Для достижения видимого результата эксперты предлагают две схемы занятий: дважды в неделю в сочетании с другими (например, силовыми) нагрузками или четыре раза в неделю без совмещения.