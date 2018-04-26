Какой чай опасен для здоровья

Ежедневно каждый второй человек в мире выпивает одну или несколько чашек чая, не задумываясь о качестве напитка. Чайный лист, как и любое другое растение, в своем составе имеет множество природных микроэлементов, которые он получает из почвы. Среди них — всем известный фторид (фтор), который широко применяется в стоматологии в качестве профилактики заболеваний и укрепления эмали зубов.

Британская чайная компания Newby Teas совместно с исследователями из лаборатории EUROFINS в Лондоне выявили опасно высокое содержание фторидов в пакетированных чаях некоторых брендов. Так, несколько из тестируемых образцов содержали 1,25 мг. фторидов на 200 мл. заваренного чая. По данным Всемирной организации здравоохранения при приеме более 7 мг. фторидов в сутки возникает повышенный риск флюороза скелета, а также других острых заболеваний. Исходя из этих цифр при употреблении более 4 чашек низкокачественного пакетированного чая человек получает предельную суточную дозу фторидов и подвергается высокому риску заболеваний. Помимо чая фториды содержатся и в других повседневных продуктах питания: крупы, овощи, молоко, фрукты и т. д., что в сочетании с некачественным чаем существенно повышает риск перенасыщения организма этим микроэлементом.

На содержание фторидов оказывает влияние не только качество чайного листа (чем старее чайный лист, тем больше в нем содержится фторидов), но также и материал, из которого сделан пакетик: искусственное упаковочное сырье и клей также содержат соединения фтора.

Вывод один: не рекомендуется экономить на пакетированных чаях, следует выбирать только качественные бренды, продукция которых проходит многоступенчатый контроль качества от момента сбора на лучших мировых плантациях до попадания к конечному потребителю.