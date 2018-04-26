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    26 апреля 2018

    Какой чай опасен для здоровья

    Специалисты сделали неожиданное открытие

    Ежедневно каждый второй человек в мире выпивает одну или несколько чашек чая, не задумываясь о качестве напитка. Чайный лист, как и любое другое растение, в своем составе имеет множество природных микроэлементов, которые он получает из почвы. Среди них — всем известный фторид (фтор), который широко применяется в стоматологии в качестве профилактики заболеваний и укрепления эмали зубов.

    Какой чай опасен для здоровья (фото 1)

    Британская чайная компания Newby Teas совместно с исследователями из лаборатории EUROFINS в Лондоне выявили опасно высокое содержание фторидов в пакетированных чаях некоторых брендов. Так, несколько из тестируемых образцов содержали 1,25 мг. фторидов на 200 мл. заваренного чая. По данным Всемирной организации здравоохранения при приеме более 7 мг. фторидов в сутки возникает повышенный риск флюороза скелета, а также других острых заболеваний. Исходя из этих цифр при употреблении более 4 чашек низкокачественного пакетированного чая человек получает предельную суточную дозу фторидов и подвергается высокому риску заболеваний. Помимо чая фториды содержатся и в других повседневных продуктах питания: крупы, овощи, молоко, фрукты и т. д., что в сочетании с некачественным чаем существенно повышает риск перенасыщения организма этим микроэлементом.

    На содержание фторидов оказывает влияние не только качество чайного листа (чем старее чайный лист, тем больше в нем содержится фторидов), но также и материал, из которого сделан пакетик: искусственное упаковочное сырье и клей также содержат соединения фтора.

    Вывод один: не рекомендуется экономить на пакетированных чаях, следует выбирать только качественные бренды, продукция которых проходит многоступенчатый контроль качества от момента сбора на лучших мировых плантациях до попадания к конечному потребителю. 

    Стоит отметить, что среди всех исследуемых образцов известных марок наименьшее количество фторидов содержится в чаях британской компании Newby Teas. Например, на одну кружку классического чая (200 мл) Newby Upper Assam в пирамидках приходится всего 0,25 мг.

    Какой чай опасен для здоровья (фото 6)

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