6 главных признаков того, что с вашим метаболизмом что-то не так

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К чему приводят проблемы с обменом веществ и как их предотвратить?
Если вы в клубе тех, кто при первых недомоганиях ищет у себя все самые страшные болезни из списка доктора Хауса, не спешите паниковать. Возможно, ваш обмен веществ посылает сигналы, которые важно вовремя вычислить и предпринять меры. ELLE — о том, к чему приводят проблемы с метаболизмом.
Конечно, это может быть стресс, недосыпание, изнурительные тренировки или простуда, но если вы замечаете, что энергия покидает вас слишком быстро, это повод задуматься. Часто вы можете ощущать усталость, едва проснувшись и после полноценного (8-часового) сна. Скорее всего, дело в неправильном режиме питания, из-за чего полезные вещества не успевают усваиваться и насыщать организм энергией.
Когда организм сбивается с ритма и перестает усваивать витамины, это в первую очередь влияет на кожу, волосы и ногти. Клетки обезвожены и нуждаются в правильных продуктах: употребляйте витамины А, В и С, а также воду, не злоупотребляя кофе (излишек которого снижает иммунитет) и алкоголем.
Конечно, если вы только что начали заниматься спортом и вес не снижается из-за отека мышц (который постепенно пройдет), не стоит паниковать. Но в случае, если вы хорошо знаете свое тело и соблюдаете режим питания, а вес растет, есть смысл пообщаться с диетологом.
Когда организму не хватает энергии, он требует чего-то сладкого (как правило, мучного) или продуктов с крахмалом (давно ли вам внезапно хотелось съесть жареную картошку или пюре?). Здесь есть два выхода: высыпаться или заменять сладкое тяжелыми углеводами, например, съешьте на обед гречку, тогда вечером будет проще отказаться от шоколада.
Если вы периодически ощущаете озноб, который не связан с простудой, в этом виноват замедленный метаболизм — он также отвечает за «обогрев» организма.
Раздражение в горле, которое можно охарактеризовать ощущением «першения», также относят к проблемам с обменом веществ. Как правило, это чувство на некоторое время блокируется вместе с жаждой, но через короткое время снова появляется — это говорит о повышенной кислотности в желудке.