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    19 декабря 2017

    6 главных признаков того, что с вашим метаболизмом что-то не так

    К чему приводят проблемы с обменом веществ и как их предотвратить?

    Если вы в клубе тех, кто при первых недомоганиях ищет у себя все самые страшные болезни из списка доктора Хауса, не спешите паниковать. Возможно, ваш обмен веществ посылает сигналы, которые важно вовремя вычислить и предпринять меры. ELLE — о том, к чему приводят проблемы с метаболизмом.

    Вы чувствуете усталость

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 2)

    Конечно, это может быть стресс, недосыпание, изнурительные тренировки или простуда, но если вы замечаете, что энергия покидает вас слишком быстро, это повод задуматься. Часто вы можете ощущать усталость, едва проснувшись и после полноценного (8-часового) сна. Скорее всего, дело в неправильном режиме питания, из-за чего полезные вещества не успевают усваиваться и насыщать организм энергией.

    У вас проблемы с кожей и волосами

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 5)

    Когда организм сбивается с ритма и перестает усваивать витамины, это в первую очередь влияет на кожу, волосы и ногти. Клетки обезвожены и нуждаются в правильных продуктах: употребляйте витамины А, В и С, а также воду, не злоупотребляя кофе (излишек которого снижает иммунитет) и алкоголем.

    Вы поправляетесь, даже если следите за питанием

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 8)

    Конечно, если вы только что начали заниматься спортом и вес не снижается из-за отека мышц (который постепенно пройдет), не стоит паниковать. Но в случае, если вы хорошо знаете свое тело и соблюдаете режим питания, а вес растет, есть смысл пообщаться с диетологом.

    У вас внезапное желание съесть сладкое

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 11)

    Когда организму не хватает энергии, он требует чего-то сладкого (как правило, мучного) или продуктов с крахмалом (давно ли вам внезапно хотелось съесть жареную картошку или пюре?). Здесь есть два выхода: высыпаться или заменять сладкое тяжелыми углеводами, например, съешьте на обед гречку, тогда вечером будет проще отказаться от шоколада.

    Вы постоянно мерзнете

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 14)

    Если вы периодически ощущаете озноб, который не связан с простудой, в этом виноват замедленный метаболизм — он также отвечает за «обогрев» организма.

    Чувство жажды, которое трудно утолить

    Главные признаки того, что с вашим метаболизмом что-то не так (фото 17)

    Раздражение в горле, которое можно охарактеризовать ощущением «першения», также относят к проблемам с обменом веществ. Как правило, это чувство на некоторое время блокируется вместе с жаждой, но через короткое время снова появляется — это говорит о повышенной кислотности в желудке.

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