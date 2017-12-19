6 главных признаков того, что с вашим метаболизмом что-то не так

Если вы в клубе тех, кто при первых недомоганиях ищет у себя все самые страшные болезни из списка доктора Хауса, не спешите паниковать. Возможно, ваш обмен веществ посылает сигналы, которые важно вовремя вычислить и предпринять меры. ELLE — о том, к чему приводят проблемы с метаболизмом.

Вы чувствуете усталость

Конечно, это может быть стресс, недосыпание, изнурительные тренировки или простуда, но если вы замечаете, что энергия покидает вас слишком быстро, это повод задуматься. Часто вы можете ощущать усталость, едва проснувшись и после полноценного (8-часового) сна. Скорее всего, дело в неправильном режиме питания, из-за чего полезные вещества не успевают усваиваться и насыщать организм энергией.

У вас проблемы с кожей и волосами

Когда организм сбивается с ритма и перестает усваивать витамины, это в первую очередь влияет на кожу, волосы и ногти. Клетки обезвожены и нуждаются в правильных продуктах: употребляйте витамины А, В и С, а также воду, не злоупотребляя кофе (излишек которого снижает иммунитет) и алкоголем.

Вы поправляетесь, даже если следите за питанием

Конечно, если вы только что начали заниматься спортом и вес не снижается из-за отека мышц (который постепенно пройдет), не стоит паниковать. Но в случае, если вы хорошо знаете свое тело и соблюдаете режим питания, а вес растет, есть смысл пообщаться с диетологом.

У вас внезапное желание съесть сладкое

Когда организму не хватает энергии, он требует чего-то сладкого (как правило, мучного) или продуктов с крахмалом (давно ли вам внезапно хотелось съесть жареную картошку или пюре?). Здесь есть два выхода: высыпаться или заменять сладкое тяжелыми углеводами, например, съешьте на обед гречку, тогда вечером будет проще отказаться от шоколада.

Вы постоянно мерзнете

Если вы периодически ощущаете озноб, который не связан с простудой, в этом виноват замедленный метаболизм — он также отвечает за «обогрев» организма.

Чувство жажды, которое трудно утолить