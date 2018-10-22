22 октября 2018Тараненко МарияВасильева АнастасияЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь
Если хочешь быть здоров: ЗОЖ времен СССР
Решительно заявляем: ЗОЖ в СССР был. Тайная йога в коммуналках. Чайный гриб и рыбий жир в рационе граждан. Аэробика по телевизору и зарядка по радио. Готовы ностальгировать? Поставьте ноги на ширину плеч — мы начинаем!
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