Если хочешь быть здоров: ЗОЖ времен СССР

Решительно заявляем: ЗОЖ в СССР был. Тайная йога в коммуналках. ­Чайный гриб и рыбий жир в рационе граждан. Аэробика по телевизору и зарядка по радио. Готовы ностальгировать? Поставьте ноги на ширину плеч — мы начинаем!