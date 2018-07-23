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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    23 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль

    Дети природы: что скрывается за бьюти-продуктами с упором на экологичность

    Своими «детьми природы» — линиями с упором на экологичность — обзавелись сегодня практически все косметические бренды. Что логично, ведь почитание окружающей среды стало неотъемлемой частью эпохального тренда на ЗОЖ. Но так ли уж честны и эффективны новомодные экосредства?

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