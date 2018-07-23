23 июля 2018Тараненко МарияЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Дети природы: что скрывается за бьюти-продуктами с упором на экологичность
Своими «детьми природы» — линиями с упором на экологичность — обзавелись сегодня практически все косметические бренды. Что логично, ведь почитание окружающей среды стало неотъемлемой частью эпохального тренда на ЗОЖ. Но так ли уж честны и эффективны новомодные экосредства?
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