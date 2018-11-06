Декларация независимости: парфюмерные инди-бренды из России

Пока парфюмерные короли из Европы сочиняют экзотические сувениры — ароматы про тайгу и самовар, — местные «носы» совершают бархатную революцию. Завоевать полки сетевых магазинов им пока не удалось, зато сердца покупателей уже бьются чаще. Рассказываем про новых русских парфюмеров