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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    06 ноября 2018

    Декларация независимости: парфюмерные инди-бренды из России

    Пока парфюмерные короли из Европы сочиняют экзотические сувениры — ароматы про тайгу и самовар, — местные «носы» совершают бархатную революцию. Завоевать полки сетевых магазинов им пока не удалось, зато сердца покупателей уже бьются чаще. Рассказываем про новых русских парфюмеров

    Полную версию читайте по ссылке...

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