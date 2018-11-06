06 ноября 2018Кузьмичева Ирина
Декларация независимости: парфюмерные инди-бренды из России
Пока парфюмерные короли из Европы сочиняют экзотические сувениры — ароматы про тайгу и самовар, — местные «носы» совершают бархатную революцию. Завоевать полки сетевых магазинов им пока не удалось, зато сердца покупателей уже бьются чаще. Рассказываем про новых русских парфюмеров
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