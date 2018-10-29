Бьюти-примерка Ольги Карпуть: ароматы Les Eaux de Chanel

Основательница концепт-стора «КМ20» Ольга Карпуть каждый месяц тестирует одну из бьюти-новинок и выносит беспристрастный вердикт. узнаем ее мнение о новых ароматах Les eaux de chanel и их банной линии