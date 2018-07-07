10 самых интересных бьюти-новинок июля

Две помады Miss Sicily, Dolce & Gabbana (по 2 849 руб.), из летней коллекции Italian Zest разнятся по цвету и эффекту. Лимонная — ложится прозрачной золотистой вуалью, а апельсиновая — сочно и ярко.

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Вечная проблема, как обновить защиту от солнца, но сохранить макияж, решена! Бесцветный водостойкий спрей для лица Ideal Soleil SPF 50, Vichy (1 448 руб.), одним жестом освежает, увлаж­няет и оберегает от ультрафиолета.

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Коллекция L’Atelier de Givenchy пополнилась ароматом Encens Divin (14 650 руб.) с нотами персидской розы, ладана и кедра. Черная нить — дань уважения знаковому для марки цвету.

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Вниманию блондинок! Чтобы не вынырнуть из бассейна с зелеными локонами русалки, возьмите с собой на отдых средства для защиты цвета. Например, из линии Invigo Color Brilliance, Wella Professionals (на фото: шампунь, 650 руб.).

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Кусочки мыла ручной работы Windsor’s Soap & Beauty (590 руб.) с яркими растительными ароматами и упаковкой в стиле викторианской аптеки и вида не подают, что были сделаны в России. Нам есть чем гордиться!

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Парфюмерный хит прошлого года — Gucci Bloom, Gucci, обзавелся более легким продолжением. Версия Gucci Bloom Acqua di Fiori (6 370 руб.) вопреки цветочному названию пахнет охапкой свежескошенной травы.

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Жидкий хайлайтер All Over Glow, Bobbi Brown (3 370 руб.), смешивайте с привычным кремом для однородного сияния или наносите точечно. Причем не только на лицо, но и на ключицы, и на ноги.

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Отшелушивающее масло-скраб La Mer (9 000 руб.) c волокнами морских водорослей, витамином С и фирменным эликсиром Miracle Broth в составе не только обновляет кожу, но и придает ей сияние.

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Цветные основы под макияж, которые выравнивают тон и придают коже сияние, — бьюти-тренд сезона! Свой вариант выпустили и в YSL — три оттенка Touche Éclat Blur Primer (3 765 руб.).

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Увидев стаи фламинго на крышке и принте бронзирующей пудры Poudre Soleil, Clarins (3 500 руб.), романтичные девушки восхищенно вздохнут. И купят.