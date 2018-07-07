СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 20 лет сериалу
Свадебный переполох цвет настроения — белый
Главные события в Москве со 2 по 8 июля
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Чемпионат мира по футболу Все о главном спортивном событии года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
Видео
ВелнесELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    Видео
    ВелнесELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    07 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль

    10 самых интересных бьюти-новинок июля

    Самые интересные и полезные ­новин­ки ­месяца выбрала beauty-директор Мария Тараненко

    Две помады Miss Sicily, Dolce & Gabbana (по 2 849 руб.), из летней коллекции Italian Zest разнятся по цвету и эффекту. Лимонная — ложится прозрачной золотистой вуалью, а апельсиновая — сочно и ярко.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 1)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Вечная проблема, как обновить защиту от солнца, но сохранить макияж, решена! Бесцветный водостойкий спрей для лица Ideal Soleil SPF 50, Vichy (1 448 руб.), одним жестом освежает, увлаж­няет и оберегает от ультрафиолета.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 3)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Коллекция L’Atelier de Givenchy пополнилась ароматом Encens Divin (14 650 руб.) с нотами персидской розы, ладана и кедра. Черная нить — дань уважения знаковому для марки цвету.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 5)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Вниманию блондинок! Чтобы не вынырнуть из бассейна с зелеными локонами русалки, возьмите с собой на отдых средства для защиты цвета. Например, из линии Invigo Color Brilliance, Wella Professionals (на фото: шампунь, 650 руб.).

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 7)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Кусочки мыла ручной работы Windsor’s Soap & Beauty (590 руб.) с яркими растительными ароматами и упаковкой в стиле викторианской аптеки и вида не подают, что были сделаны в России. Нам есть чем гордиться!

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 9)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Парфюмерный хит прошлого года — Gucci Bloom, Gucci, обзавелся более легким продолжением. Версия Gucci Bloom Acqua di Fiori (6 370 руб.) вопреки цветочному названию пахнет охапкой свежескошенной травы.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 11)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Жидкий хайлайтер All Over Glow, Bobbi Brown (3 370 руб.), смешивайте с привычным кремом для однородного сияния или наносите точечно. Причем не только на лицо, но и на ключицы, и на ноги.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 13)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Отшелушивающее масло-скраб La Mer (9 000 руб.) c волокнами морских водорослей, витамином С и фирменным эликсиром Miracle Broth в составе не только обновляет кожу, но и придает ей сияние.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 15)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Цветные основы под макияж, которые выравнивают тон и придают коже сияние, — бьюти-тренд сезона! Свой вариант выпустили и в YSL — три оттенка Touche Éclat Blur Primer (3 765 руб.).

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 17)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Увидев стаи фламинго на крышке и принте бронзирующей пудры Poudre Soleil, Clarins (3 500 руб.), романтичные девушки восхищенно вздохнут. И купят.

    10 самых интересных бьюти-новинок июля (фото 19)
    ФОТОVALENTIN ZOLOTUKHIN

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз