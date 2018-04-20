В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous

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Маруся Фомина, Ясмина Муратович и другие поклонники бренда
19 апреля в Mendeleev Bar прошла вечеринка по случаю запуска аромата Tom Ford Fabulous. Гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Татьяна Геворкян, Катя Добрякова, Анфиса Черных, Дарья Субботина, Маруся Фомина, Алексей Киселев, Ясмина Муратович и другие поклонники американского бренда.
Ясмина Муратович
Дарья Мороз
Полина Фаворская
Артем Королев
Анжелика Тиманина
Дарья Субботина
Татьяна Геворкян
Маруся Фомина и Алексей Киселев
Анфиса Черных
Катя Добрякова
Парфюм Tom Ford Fabulous был первые представлен в сентябре 2017 года во время показа Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке. В России аромат уже можно найти в ЦУМе, а с 23 апреля он поступит в широкую продажу.