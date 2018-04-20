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    20 апреля 2018

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous

    Маруся Фомина, Ясмина Муратович и другие поклонники бренда

    19 апреля в Mendeleev Bar прошла вечеринка по случаю запуска аромата Tom Ford Fabulous. Гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Татьяна Геворкян, Катя Добрякова, Анфиса Черных, Дарья Субботина, Маруся Фомина, Алексей Киселев, Ясмина Муратович и другие поклонники американского бренда.

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 1)

    Ясмина Муратович

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 2)

    Дарья Мороз

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 3.1)

    Полина Фаворская

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 3.2)

    Артем Королев

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 4)

    Анжелика Тиманина

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 5.1)

    Дарья Субботина

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 5.2)

    Татьяна Геворкян

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 6)

    Маруся Фомина и Алексей Киселев

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 7.1)

    Анфиса Черных

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 7.2)

    Катя Добрякова

    Парфюм Tom Ford Fabulous был первые представлен в сентябре 2017 года во время показа Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке. В России аромат уже можно найти в ЦУМе, а с 23 апреля он поступит в широкую продажу.

    В Москве прошла вечеринка Tom Ford Fabulous (фото 9)

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